eToro ajoute 15 crypto-monnaies en Australie, dont Dogecoin, Shiba Inu et Polkadot, et ouvre le jalonnement de ADA et TRX

eToro ajoute 15 crypto-monnaies supplémentaires au commerce en Australie, dont SHIB, SOL, DOGE, 1 pouce.

La plate-forme mondiale d’investissement multi-actifs eToro a ajouté 15 nouveaux actifs cryptographiques à sa plate-forme australienne d’investisseurs locaux et introduira le jalonnement pour deux à partir de la semaine prochaine.

Avec les nouveaux ajouts, eToro, qui possède des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Chypre et en Australie (Sydney) et plus de 23 millions d’utilisateurs dans le monde, est désormais en mesure d’offrir 36 crypto-monnaies différentes de celles des Australiens.

Les nouveaux jetons incluent : Solana (SOL), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), The Graph (GRT), Curve (CRV), 1 pouce (1 pouce), Maker (MKR), Enjin (ENJ), Shiba Inu (SHIB) ), Dogecoin (DOGE), Filecoin (FIL), Aave (AAVE), Compound (COMP), yearn.finance (YFI) et Decentraland (MANA).

Comme on peut le voir, plusieurs sont issus de l’écosystème de la finance décentralisée, DeFi.

Jalonnement

De plus, à partir du 1er novembre, les utilisateurs australiens pourront également gagner des récompenses de participation mensuelles avec leurs investissements dans Cardano (ADA) et TRON (TRX), via le service de jalonnement d’eToro.

Les actifs mis en jeu pour le compte des utilisateurs sont de véritables actifs cryptographiques et l’actif sous-jacent reste la propriété de l’utilisateur d’eToro, a déclaré la plate-forme. Il a ajouté que le transfert de pièces de la plate-forme eToro vers le portefeuille eToro sera également activé dans un délai proche et sera signalé dans quelques semaines.

Ils appellent à diversifier les portefeuilles

Le directeur général d’EToro Australie, Robert Francis, a déclaré : » eToro a été un pionnier sur les marchés des crypto-monnaies et nous sommes ravis de voir davantage d’Australiens plonger dans cette classe d’actifs émergente. «

Il ajoute: « L’écosystème crypto se développe avec l’émergence de nouveaux altcoins et, par conséquent, nous voyons des investisseurs australiens regarder la crypto au-delà d’une réserve de valeur, plutôt que de l’utiliser comme un moyen de diversifier davantage leurs portefeuilles. au-delà des actifs traditionnels tels que comme des actions, afin de se couvrir contre des risques tels que l’inflation ».

Néanmoins, il a exhorté les investisseurs à garder à l’esprit que les crypto-monnaies sont une classe d’actifs très volatile.

« Les investisseurs doivent se souvenir les principes de base de l’investissement : diversifier, comprendre dans quoi vous investissez et ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre », mentionné.

Il convient de noter qu’en juillet, eToro a inclus Shiba Inu à sa plateforme de trading mondiale. De son côté, Doge a été répertorié en mai par la plateforme. Cependant, cela n’était pas opérationnel en Australie jusqu’à cette annonce.

