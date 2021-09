eToro ajoute le partenariat avec Arsenal à sa liste de collaborations

eToro a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat pluriannuel avec Arsenal. Il s’agit d’une autre étape importante dans le cadre de la stratégie de partenariat sportif de l’échange majeur, à la suite de partenariats avec Aston Villa, Crystal Palace, Leeds United, Southampton et Newcastle United.

Le directeur commercial d’Arsenal, Peter Silverstone, a déclaré :

« EToro a une solide expérience dans le sponsoring du football et nous sommes ravis d'établir un partenariat à long terme avec l'une des principales plateformes d'investissement. Le partenariat avec eToro est un élément important de notre stratégie de croissance commerciale et nous sommes impatients de proposer des campagnes d'information et d'éducation à nos millions d'abonnés à travers le monde sur les avantages d'un investissement prudent.

Tradez pour obtenir une exposition mondiale aux centaines de millions de fans d’Arsenal

La décision d’EToro de commencer un partenariat avec Arsenal est en partie motivée par l’exposition dont ils bénéficieront. Arsenal compte des centaines de millions de fans et de supporters à travers le monde. eToro utilise un large éventail d’opportunités éducatives et marketing, y compris les droits et l’accès des joueurs, sur les différentes plateformes en ligne d’Arsenal. L’échange sera annoncé sur des panneaux périmétriques à LED et sur des arrière-plans médiatiques à l’Emirates Stadium, ce qui lui confère une présence essentielle en une journée.

Dylan Holman, responsable du parrainage mondial d’EToro, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’avoir établi un partenariat avec Arsenal. En tant que plateforme mondiale d’investissement multi-actifs, nous souhaitons ouvrir les marchés financiers à tous. Nous sommes impatients de travailler avec le Club pour aider les fans à se rapprocher de l’action et les éduquer sur l’investissement. »

eToro est l’un des plus grands sponsors de football en Europe. Ils ont un portefeuille très impressionnant de clubs de haut niveau non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en France, en Italie, en Allemagne, en République tchèque, au Danemark, en Roumanie et aux Pays-Bas.

Fondée il y a près de 15 ans, la plateforme d’investissement est devenue un réseau mondial d’investissement social de premier plan avec plus de 20 millions d’utilisateurs enregistrés. eToro donne aux utilisateurs un accès à la crypto, aux matières premières, aux actions fractionnaires et aux ETF, et à de nombreux autres produits. Les commerçants et les investisseurs reçoivent des mises à jour régulières. Les débutants reçoivent des offres personnalisées et une assistance adaptée à leur faible niveau d’expérience.

