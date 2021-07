eToro ajoute Shiba Inu | The Daily Hodl ⋆ Crypto nouveaux médias

eToro, la plateforme d’investissement multi-actifs, a annoncé aujourd’hui l’ajout de Shiba Inu, suite à la forte demande des clients.

Shiba Inu a été créé comme une alternative basée sur Ethereum au populaire memecoin Dogecoin (DOGE). L’écosystème Shiba Inu soutient des projets tels qu’un incubateur d’art NFT et le développement d’un échange décentralisé appelé Shibaswap.

Shiba Inu est représenté sur la plate-forme eToro sous le nom de « Shiba (en millions) », ce qui représente un « lot » d’un million d’unités Shiba Inu. En fournissant Shiba Inu en tant que Shiba (en millions), eToro offre aux utilisateurs une meilleure compréhension des prix dans un format régulier à deux décimales. Comme pour tout autre crypto-actif sur eToro, les utilisateurs peuvent investir le montant de leur choix – au moins au minimum requis pour un investissement.

Avertissement

eToro est réglementé en Europe par la Securities and Exchange Commission de Chypre, par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni et par l’Australian Securities and Investments Commission en Australie.

eToro USA LLC – les investissements sont soumis au risque de marché, y compris la perte possible du capital.

eToro AUS Capital Pty Ltd, AFSL 491139. eToro AUS Capital Pty Ltd propose des CFD sur des crypto-actifs. Le trading de CFD n’entraîne pas la propriété des actifs sous-jacents. Les CFD sont des produits financiers à effet de levier et risqués et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous pouvez perdre beaucoup plus que votre investissement initial. Ces informations ne sont que des conseils généraux. Il a été préparé sans tenir compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins, et vous devriez, avant d’agir sur le conseil, considérer la pertinence de celui-ci, compte tenu de vos objectifs, de votre situation financière et de vos besoins. Vous devriez considérer notre PDS avant de prendre toute décision quant à l’opportunité de trader des CFD.

Cette communication est uniquement à des fins d’information et d’éducation et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle ou une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d’investissement ou de la situation financière d’un destinataire particulier, et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir la recherche indépendante. Toute référence à la performance passée ou future d’un instrument financier, d’un indice ou d’un produit d’investissement packagé n’est pas et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs. eToro ne fait aucune déclaration et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu de cette publication.

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou détenue par des ICO, des startups blockchain ou des entreprises qui font de la publicité sur notre plate-forme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.

