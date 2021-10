eToro ajoute Solana à son offre de crypto-monnaie

L’échange en ligne eToro a élargi sa gamme d’actifs cryptographiques, a annoncé hier la société. Il comprend désormais Solana (SOL / USD), qui est disponible pour le commerce et l’échange sur la plateforme d’investissement eToro.

SOL augmente le nombre total de crypto-monnaies disponibles pour le commerce sur eToro à 32

Le jeton SOL est connu pour sa capacité de près de 50 000 transactions par seconde. C’est le jeton natif et une crypto évolutive créée pour la blockchain Solana. Sur la base du nombre de SOL dont ils disposent actuellement, les investisseurs sont choisis pour devenir actionnaires d’essai. Avec le lancement de Solana, eToro propose désormais un total de 32 crypto-monnaies disponibles au commerce.

Les offres incluent BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, DASH, ETC, ADA, XLM, EOS, NEO, TRON, ZEC, BNB, XTZ, LINK, UNI, COMP, AAVE, YFI, MANA, ALGO, MATIC, BAT, MKR, ENJ, FIL, DOT et MIOTA. Cependant, aucun d’entre eux n’est disponible pour les utilisateurs américains au Royaume-Uni et dans certains pays de l’UE, le commerce de crypto-monnaie n’est pas encore réglementé.

La plateforme a annoncé l’ajout de Filecoin (FIL / USD) et de Polkadot (DOT / USD) à son offre de crypto-monnaie la semaine dernière. Ils ont lancé MAKER (MKR / USD) et ENJIN (ENJ / USD) dans la liste des actifs cryptographiques disponibles à la négociation sur la plate-forme plus tôt cette année.

Qu’est-ce que Solana ?

Solana est un projet de blockchain permettant aux développeurs de créer des applications sécurisées et rapides qui peuvent évoluer pour être utilisées par des personnes partout sur Internet. Il utilise le jeton SOL natif pour faciliter les micropaiements sur la blockchain.

L’objectif fondamental de la blockchain est de permettre au nombre de transactions d’évoluer proportionnellement à la bande passante disponible du réseau. En partie inspirée de l’architecture Filecoin, la blockchain Solana introduit une horloge décentralisée pour les transactions d’horodatage.

Par conséquent, le temps de verrouillage de Solana n’est que de 400 ms, ce qui est considérablement plus rapide que les 15 secondes d’Ethereum (ETH / USD) et les 10 minutes de Bitcoin (BTC / USD). Cela en fait une plate-forme avec une vision à long terme et attire de nombreux développeurs qui sont enthousiasmés par la perspective de développer des applications décentralisées sans avoir à s’adapter aux goulots d’étranglement des performances.

