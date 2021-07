eToro annonce de nouvelles actions IPO Crypto new media

in

Découvrez trois nouvelles actions à acheter sur la principale plateforme de trading social au monde.

eToro prévoit d’ajouter trois actions à chaud à sa plateforme à partir du mercredi 21 juillet 2021, selon les détails de la plateforme de trading social.

Le courtier prévoit d’ajouter Kaltura Inc. (KLTR), Couchbase Inc. (BASE) et Outbrain Inc. (OB) à sa gamme d’actions négociables alors que les trois sociétés sont cotées sur la bourse américaine NASDAQ.

Selon le support client d’eToro, les nouvelles actions seront initialement disponibles pour « acheter » uniquement et ne seront négociables que sans effet de levier. De plus, bien que les nouvelles actions soient définitivement disponibles pour l’investissement, les utilisateurs doivent noter que cela ne sera possible qu’après le lancement de l’introduction en bourse, ce qui signifie généralement pendant la session de « trading » après la cloche d’ouverture.

Cependant, les utilisateurs d’eToro peuvent profiter de l’option de pré-inscription sur la maison de courtage pour ajouter les actions à leur liste de surveillance.

Dates d’introduction en bourse prévues

L’introduction en bourse (IPO) de Kaltura est prévue pour le 21 juillet 2021. La société de logiciels, fondée en 2006, a son siège social à New York et propose des services sur les plateformes Cloud TV et vidéo. La société offre 15 000 000 d’actions, à une valeur de 10 $ par action.

Le prochain titre sur la liste est Couchbase (BASE), qui sera coté au NASDAQ le jeudi 22 juillet. Il s’agit également d’une société de logiciels basée aux États-Unis, tandis que la société de publicité Web Outbrain (OB) fera son introduction en bourse le vendredi 23 juillet. Outbrain génère ses revenus en connectant les utilisateurs en ligne à des liens menant à du contenu sponsorisé.

Couchbase, Inc. offrira 7 000 000 d’actions à 21,5 $ par action, tandis qu’Outbrain Inc. devrait offrir 8 000 000 d’actions, avec une valeur par action de 25 $.

eToro a déclaré que son offre de prix initiale pour les trois actions pourrait légèrement différer des prix de l’introduction en bourse.

Rejoignez plus de 20 millions d’utilisateurs sur eToro

La plateforme de courtage en ligne eToro est l’un des meilleurs endroits pour investir dans les actions, les matières premières et les crypto-monnaies. Les frais de commission zéro d’eToro sur les transactions ont vu la plate-forme rivaliser avec Robinhood. La société de courtage continue de voir son profil sur le marché se développer et pourrait devenir l’une des plus importantes alors qu’elle envisage de devenir publique lors d’une introduction en bourse prévue pour ce trimestre.

Inscrivez-vous ici pour rejoindre plus de 20 millions d’autres investisseurs utilisant eToro pour acheter et échanger une gamme croissante de produits financiers.