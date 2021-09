eToro augmente sa participation au protocole GoodDollar

La plate-forme de partage d’actifs en ligne eToro augmente sa participation dans le protocole de revenu de base universel (RBU) de GoodDollar de 58 000 $ à 1 million de dollars afin de renforcer son engagement à accueillir 1 milliard d’utilisateurs supplémentaires, des crypto-monnaies à l’économie numérique. Les fonds supplémentaires iront à l’expansion du protocole GoodDollar, qui vise à combler l’écart de richesse mondial croissant et une meilleure littératie financière avec une combinaison intelligente de DeFi, de mécanismes de contrat intelligents et du G $, un jeton crypto adossé à des réserves.

Un système ingénieusement conçu

Le système GoodDollar fonctionne en mettant le capital des sponsors sur Aave (AAVE / USD) et d’autres protocoles DeFi et en le distribuant à une communauté internationale de membres sous la forme de jetons GoodDollar. Le protocole présente en même temps les avantages de la cryptographie aux destinataires.

Yoni Assia, PDG d’eToro, a expliqué le mouvement d’investissement de son entreprise :

« Trop de gens sont exclus des opportunités qui pourraient les sortir de la pauvreté, y compris l’accès aux marchés des capitaux et aux opportunités d’emploi numérique. Le projet GoodDollar vise à atténuer cela en favorisant l’inclusion financière et l’autonomisation dans le monde. Notre espoir est que d’autres leaders de l’innovation, qui reconnaissent le potentiel des crypto-monnaies, se joignent à nous et aident à utiliser la puissance naissante de DeFi de manière responsable. »

GoodDollar est accessible à tous

N’importe qui dans le monde peut accéder à la crypto-monnaie gratuite via l’application GoodDollar et rejoindre l’économie numérique. De même, n’importe qui peut investir du capital pour soutenir les objectifs du projet du projet. GoodDollar compte près d’un quart de million d’utilisateurs dans la plupart des pays du monde, ce qui en fait le programme UBI le plus universel au monde à ce jour.

UBI distribué à chaque utilisateur sur la base d’une petite participation initiale

Récemment, GoodDollar a publié les résultats de son Proof of Concept, conçu pour valider le modèle économique et encourager l’adoption par le marché. En un an, le protocole a distribué UBI d’une valeur de 16 000 $ à tous ses utilisateurs dans son jeton natif. Celui-ci était basé sur une mise initiale de moins de 60 000 $. Ce succès a motivé eToro à multiplier sa participation par plus de 17.

Cet automne, nous pouvons nous attendre à la sortie de GoodDollar V2, qui permettra à quiconque d’acquérir une participation dans le système et contribuera à faire du RBU mondial une réalité.

