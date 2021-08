eToro Crypto Trading Commission augmente de 73% au deuxième trimestre ⋆ Crypto nouveaux médias

Le deuxième trimestre 2021 s’est avéré être un trimestre relativement solide pour la plateforme d’investissement multi-actifs eToro. Plus tôt dans la journée, la société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre, révélant une commission de négociation totale de 362 millions de dollars en hausse de 125 % par rapport à l’année dernière. S’appuyant sur ses dernières pistes de croissance, il convient de noter qu’eToro dispose désormais d’actifs sous gestion de 9,4 milliards de dollars.

Fait intéressant, la crypto représente 73% de la commission commerciale totale de l’entreprise. Alors qu’eToro a enregistré 11,2 millions de dollars de revenus de trading crypto au cours de la période de l’année dernière, cette année, la plate-forme a enregistré un record massif de ses revenus crypto cette année, avec un chiffre fixé à 264,2 millions de dollars.

Jusqu’où les transactions cryptographiques ont-elles sauté ?

Une augmentation mondiale de l’adoption de la cryptographie a immensément profité aux entreprises basées sur la cryptographie. Les investisseurs de détail espèrent beaucoup dans l’espace avec des intérêts diversifiés. eToro, par exemple, a révélé dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre que le trading d’actifs numériques avait été multiplié par près de 23 sur sa plate-forme. Bitcoin (BTC), XRP, Ethereum (ETH), Cardano (ADA) et Dogecoin (DOGE) étaient au centre des préoccupations des commerçants. Selon la société, XRP a augmenté les commissions maximales tandis que le bitcoin avait le volume de transactions le plus élevé.

En plus de cela, eToro a enregistré 2,6 millions de nouveaux utilisateurs. La plateforme a enregistré une perte nette de 89 millions de dollars causée par une pénalité non monétaire de 71 millions de dollars en rémunération à base d’actions et des frais de transaction de 36 millions de dollars associés à l’une de ses fusions à venir. L’EBITDA ajusté s’est élevé à 33 millions de dollars.

Le PDG d’eToro, Yoni Assia, est optimiste quant aux résultats du deuxième trimestre 2021. Il a déclaré que l’entreprise «prévoit une dynamique positive. Nos revenus du deuxième trimestre démontrent une croissance continue du nombre de nouveaux utilisateurs enregistrés et des commissions totales. »

Assia a également donné un aperçu de la future stratégie d’eToro, affirmant qu’il pense que les investisseurs ont besoin de trois choses d’une plate-forme d’investissement crypto qui confine à la facilité d’accès aux crypto-actifs, une interface mobile conviviale et intuitive et une éducation financière avec des informations d’autres investisseurs. . S’appuyant sur cela, il a noté que la société “vise à fournir les trois au sein de notre plate-forme, et nous sommes sûrs que nous dirigerons l’espace d’investissement et continuerons à accroître la part d’eToro sur le marché”.

eToro a connu une augmentation de l’activité commerciale de crypto au fil du temps, de plus, cette année, la commission totale d’eToro a été massivement tirée par les actifs crypto. Tenant compte de tout cela, la plate-forme a introduit 10 nouveaux actifs cryptographiques au cours des derniers mois, comme Dogecoin et Shiba Inu. Il convient également de noter que la plate-forme a permis aux consommateurs de participer à l’ETH 2.0.

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’informations claires concernant les bénéfices d’eToro au troisième trimestre, cependant, les experts prévoient que ce trimestre en cours sera plus fort et que les crypto-actifs entraîneront probablement les bénéfices à la hausse.

