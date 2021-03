eToro entre en bourse: le PDG de Yoni Assia révèle les détails clés de cette décision

27 mars 2021 08:48 & nbspUTC

Un certain nombre de problèmes indiquent que l’actuel est un moment propice pour qu’eToro devienne public, ce qui le rend au PDG de l’entreprise.

À la fin de l’année 2020, eToro a pris une taille significative, comme Assia l’a précisé: «Nous avons atteint une croissance de plus de 147% des revenus d’une année sur l’autre», a-t-il noté. Cette année s’est déroulée avec les marchés haussiers grand public et crypto en plein essor, en tandem avec « la plus grande conversation que nous ayons comprise dans le passé humain autour de l’intersection des médias sociaux et des plates-formes d’investissement » – le tout bouillonnant pour former ce qu’Assia a qualifié de orage parfait. » Il ajouta:

« Nous avons remarqué un énorme intérêt partout dans le monde de la part de personnes qui ont besoin de participer aux marchés internationaux, ce qui était notre vision unique de 2017 lorsque nous poursuivions notre activité consistant à ouvrir les marchés mondiaux pour que tout le monde puisse échanger et investir dans une société humble et manière transparente. ‘

La BTC, ainsi que le reste du marché de la cryptographie, a connu une année exceptionnelle en 2020 après s’être rapidement remise d’un affaiblissement notable des prix à peu près au même moment que l’augmentation des préoccupations concernant le COVID-19 en mars 2020. Les marchés normaux se sont également redressés en 2020, mais BTC a choisi à la fin de l’année, contrevenant à son record de 2017 en décembre avant de continuer significativement à la hausse. Jusqu’à présent, 2021 a vu la continuation des marchés haussiers grand public et crypto.

Le 16 mars, eToro a annoncé son intention de rendre public son processus sur le Nasdaq par le biais d’une société gagnante à vocation spéciale, ou SPAC. Fondamentalement, il s’agit d’un type d’union dans lequel une entreprise privée s’associe à une entreprise exacte et déjà publique (une société SPAC), faisant tourner le public d’une manière moins directe qu’une contribution publique initiale.

« Lorsque votre entreprise produit plus tôt que vos attentes, c’est toujours la bonne chose à faire pour vous assurer que vous êtes pleinement prêt à franchir la prochaine étape de développement en tant qu’entreprise plus grande, en tant que société de marchés publics », a déclaré Assia. «Nous sommes très enthousiasmés par cette étape de croissance suivante.»

Crypto exchange La tactique de Coinbase pour rendre son entreprise publique a terminé une cotation directe à la bourse du Nasdaq en avril 2021. Sinon, Diginex, un objet centré sur les actifs numériques, est mort en public sur le Nasdaq en octobre 2020 via un SPAC.

EToro a révélé son intention d’acheter et de fusionner avec un SPAC nommé Fintech V, a noté Assia. «Nous allons fusionner avec cette société, en achetant réellement cette société, et développerons l’eToro cotée en bourse», a-t-il déclaré. Officiellement reconnue sous le nom de Fintech Acquisition Corp V, la société SPAC se négocie désormais sur le Nasdaq sous le symbole FTCV.

Assia a déclaré: « Lorsque les SPAC annoncent la signature d’accords de mélange d’entreprises, les SPAC se négocient auparavant, de sorte que les investisseurs de détail ont la possibilité d’investir dans la déclaration de publication des SPAC sous le symbole SPAC ».

Fondamentalement, cette voie d’entrée en bourse donne aux parties absorbées le risque d’investir indirectement dans une société privée juste après qu’elle se déclare déterminée à entrer en bourse, même si elle n’est pas techniquement formellement cotée en tant qu’action jusqu’à présent, sur la base de la description d’Assia. L’investisseur achèterait les actions complexes de la SPAC, qui deviendraient finalement les actions de la société privée. Habituellement, si une entreprise meurt en public à la suite d’une introduction en bourse, les investisseurs devraient attendre que les actions de la société privée soient cotées puis achetées lorsqu’elles basculent.

« Au cours des deux prochains mois, alors que nous passons par la procédure de conclusion de l’accord de fusion, nous deviendrons essentiellement la société cotée sur le Nasdaq », a expliqué Assia. Bien qu’Assia ait déclaré que sa société n’avait jusqu’à présent pas de nouvelle désignation de ticker finalisée au moment de l’interview, eToro ne sauvera pas FTCV comme ticker. «Nous devons en décider franchement», a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas partager ce que nous n’avons pas décidé jusqu’à présent, comme lorsque vous êtes enceinte d’un enfant», expliqua-t-il en riant.

Quelle sera la modification de la communauté pour eToro par rapport aux opérations actuelles? «Je pense que pour le courant dominant de notre travail quotidien, ce sera à peu près la même chose», a déclaré Assia, faisant des progrès technologiques persistants, remarquant les clients et les produits comme des domaines sur lesquels eToro maintiendra ses soins. Il ajouta:

« Au fur et à mesure que nous accomplissons la transaction, et que nous transportons l’investissement privé de 650 millions de dollars PIPE dans des actions publiques, ainsi qu’un SPAC de 250 millions de dollars au plus dans le bilan de la société, nous aurons un bilan très solide pour délibérer d’éventuelles acquisitions. , une croissance géographique plus agressive – qu’elle se développe violemment aux États-Unis ou sur d’autres marchés. «

Il a décidé que le fait de devenir public avec un bilan de plus d’un milliard de dollars «nous permettra d’être encore plus violents alors que nous pensons à la croissance d’eToro».

Au cours des nouveaux mois, les discussions sur l’introduction en bourse des entreprises de cryptographie ont fait la une des journaux. Étape de négociation d’actifs cryptographiques et financiers eToro est l’une des dernières sociétés complexes en matière de cryptographie qui cherchent à entrer en bourse. Le PDG de la société, Yoni Assia, a récemment expliqué la raison d’être d’eToro dans une interview avec Cointelegraph.

