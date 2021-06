eToro est le dernier échange crypto à déménager à Miami

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La « migration de Miami » ? « Floquage en Floride » ? Bien qu’un terme n’ait pas encore été inventé, eToro cherche à inclure son nom dans le mélange, car il y a sans aucun doute plus d’attraction qui est régulièrement dirigée vers la région du sud de la Floride en ce qui concerne les crypto-monnaies et la technologie. Lors de la conférence Bitcoin 2021 de la semaine dernière à Miami, eToro a annoncé que la société cherchait des emplacements pour un autre hub américain pour travailler avec son bureau de Hoboken, NJ.

Un déménagement à Miami

Le maire de Miami, Francis Suárez, a exprimé ouvertement son désir de faire de Miami un centre technologique. Les efforts semblent payer. Moins de deux jours avant l’annonce d’eToro, Blockchain.com avait annoncé que son siège social américain déménagerait de New York à Miami, apportant environ 300 emplois sur le marché au cours de la prochaine année et demie.

Suite à l’annonce d’eToro, le maire Suarez a déclaré que “l’engagement d’eToro envers Miami renforce le récit selon lequel ce n’est pas un moment, mais un mouvement, et nous sommes en passe de devenir la” capitale du capital “.

D’autres échanges majeurs de crypto-monnaie s’engagent également avec Miami. FTX a rejoint le parrainage sportif traditionnel plus tôt cette année en s’associant à l’équipe NBA locale Miami Heat et en concluant un accord majeur sur les droits de dénomination pour l’arène de l’équipe.

Lecture connexe | eToro ajoute Chainlink et Uniswap au milieu de la montée des investisseurs en crypto

Exécution d’eToro

En termes de visiteurs hebdomadaires, eToro, basé en Israël, est la deuxième plus grande bourse, derrière Binance. La firme règne sur plus de 19 millions de visiteurs hebdomadaires.

Le directeur général d’EToro US, Guy Hirsch, a déclaré que les acteurs traditionnels de la finance et de la cryptographie s’efforcent de faire de Miami un «courant dominant» pour leurs entreprises. “Suite à ces tendances, nous avons décidé de profiter de ce grand phénomène et de rejoindre la ville en ouvrant un bureau dans la région de Miami”, a déclaré Hirsch.

La nouvelle survient alors que le plus grand rassemblement de bitcoins de la ville a lieu, avec 15 000 personnes réunies au Mana Wynwood Convention Center de Miami pour la conférence Bitcoin 2021.

L’essor de la crypto est devenu un objectif majeur pour le maire de Miami Suárez dans la construction de la ville en tant que prochain « hub technologique ». | Source : CRYPTOCAP sur TradingView.com

La plus grande photo

eToro a augmenté ces derniers temps, des avenants aux cotations en bourse. La société a annoncé son intention de devenir publique via une fusion SPAC il y a moins de deux mois, valorisant le regroupement d’entreprises au nord de 10 milliards de dollars. L’accord a été conclu avec une équipe SPAC dirigée par la vétéran de la fintech Betsy Cohen.

En tant que “réseau d’investissement social”, la société a également lancé BitcoinWorldWide ces derniers mois, qui est un portefeuille d’actions thématique basé sur la chaîne de valeur derrière Bitcoin – pensez aux fabricants de puces, aux opérations minières, aux bourses, etc.

eToro a également redoublé ses efforts de parrainage international, établissant un partenariat avec la Racing League des courses de chevaux et concluant un accord de trois ans avec Rugby Australia.

La société a également connu une croissance substantielle du nombre d’utilisateurs, dont 210% de nouveaux utilisateurs au premier trimestre, soit plus de 3 millions de personnes.

Lecture connexe | eToro ajoute Dogecoin

Image en vedette de Pixabay, Graphiques de TradingView.com