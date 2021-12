eToro inclut CELO continue d’élargir son offre

L’échange de crypto-monnaie israélien eToro a inscrit CELO dans le cadre de son engagement continu à augmenter le nombre d’actifs numériques qu’il prend en charge. La bourse a annoncé cette nouvelle hier, notant qu’elle a répertorié la pièce car elle simplifie les accords entre les utilisateurs mobiles du monde entier. Cependant, cette devise ne sera pas disponible pour les utilisateurs américains.

Selon l’annonce, les détenteurs de CELO peuvent voter sur plusieurs initiatives, y compris la conversion de CELO en une blockchain neutre en carbone. La cotation de CELO intervient après la cotation d’eToro sur SushiSwap (SUSHI), Quant (QNT / USD), Chiliz (CHZ / USD) et Axie Infinity (AXS / USD) le 9 novembre. Comme CELO, ces jetons ne sont pas disponibles pour les utilisateurs d’eToro basés aux États-Unis.

Avec ces ajouts, eToro prend désormais en charge un total de 41 jetons. À l’exception des cinq devises ci-dessus, la plate-forme a inclus Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Bitcoin Cash (BCH / USD), Litecoin (LTC / USD), Ripple (XRP / USD), Cardano (ADA / USD) et Tron (TRX / USD), entre autres.

Comme il est de coutume sur le marché des crypto-monnaies, le prix de CELO a grimpé en flèche après sa cotation sur eToro. Hier, le jeton a ouvert à 5,03 $ (3,77 livres) et s’est échangé à 5,27 dollars (3,95 livres) avant de clôturer à 5,16 dollars (3,87 livres). Au moment d’écrire ces lignes, CELO se négocie à 5,10 $ (3,82 livres) après avoir perdu 2,41% au cours des dernières 24 heures.

CELO est actuellement la 77e plus grande crypto-monnaie par capitalisation, avec une capitalisation boursière de 1 870 947 879,00 $ (1 402 827 364,93 £).

eToro supprimera ADA et TRX pour les utilisateurs américains.

Alors que la plate-forme eToro prend actuellement en charge 41 jetons, ce nombre diminuera pour les utilisateurs américains à mesure que nous entrons en 2022. L’échange a annoncé qu’il supprimerait ADA et TRX pour les utilisateurs américains, l’échange empêchera les utilisateurs d’ouvrir de nouveaux postes dans les deux monnaies. Ce changement prendra effet le 26 décembre, selon eToro.

La participation à l’ADA et au TRX prendra fin le 31 décembre et les participants ne gagneront pas de récompenses de participation une fois que l’échange aura payé la récompense le 15 janvier 2023. Cependant, eToro permettra aux détenteurs d’ADA et de TRX de conserver leurs jetons sur votre plateforme. eToro a souligné que ces changements n’empêchent que les utilisateurs américains d’ouvrir de nouveaux postes, ajoutant qu’ils n’obligent personne à quitter leurs postes.

Expliquant pourquoi il envisage de supprimer progressivement ADA et TRX pour les clients américains, eToro a déclaré que les changements interviennent après des considérations commerciales dans l’environnement réglementaire en évolution. La nouvelle de la radiation de l’ADA a surpris les détenteurs, étant donné que Cardano n’a rencontré aucun problème de réglementation aux États-Unis.

