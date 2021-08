eToro inclut Shiba Inu en réponse à la demande accrue de SHIB

L’une des plateformes d’investissement les plus connues et les plus populaires au monde, eToro, est depuis longtemps impliquée dans l’industrie de la crypto-monnaie. Il y a quelque temps, eToro a reconnu non seulement le potentiel des crypto-monnaies, mais aussi le fait que la demande finira par augmenter, c’est pourquoi il a ajouté de nombreux actifs à sa plate-forme.

Maintenant, à mesure que l’adoption se développe, la communauté cryptographique fait de même, et nombre de ses membres ont demandé à eToro d’élargir sa liste de devises prises en charge, demandant généralement que diverses devises populaires soient incluses. eToro a vraiment accepté et a commencé à ajouter des actifs cryptographiques en fonction de la demande.

SHIB arrive sur eToro

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La pièce la plus récente sur sa plate-forme est Shiba Inu (SHIB), communément appelée « Dogecoin Killer », car sa communauté pense que Shiba Inu remplacera un jour DOGE en tant que monnaie numérique la plus populaire de l’industrie de la cryptographie. La popularité de la pièce a vraiment monté en flèche car elle a réussi à rassembler plus de 600 000 détenteurs, malgré son action sur les prix, qui n’était pas si impressionnante.

Pour mettre cela en perspective, fin avril 2021, Shiba Inu comptait 132 millions d’utilisateurs. Fin juin 2021, ce nombre est passé à 221 millions d’utilisateurs. L’augmentation du nombre d’utilisateurs aurait été causée par l’inscription de SHIB sur des plateformes telles que Crypto.com. Cela dit, la cotation de SHIB sur eToro pourrait entraîner une croissance similaire, que cela signifie augmenter le nombre d’utilisateurs de la pièce, son prix ou les deux.

eToro est une plate-forme populaire car elle permet aux utilisateurs d’investir dans de nombreux actifs différents. Il a également une barrière à l’entrée très faible, avec un investissement minimum de seulement 25 $. En outre, il traite aussi bien de la cryptographie que des actifs traditionnels, offrant aux investisseurs traditionnels un moyen d’aborder facilement la cryptographie, et vice versa. C’est un excellent moyen pour les investisseurs de diversifier leurs portefeuilles en investissant dans les actifs les plus populaires et à haut rendement.

Jusqu’à présent, le prix du Shiba Inu n’a pas réagi positivement, bien que cela ne puisse être qu’une question de temps, et de nombreux investisseurs sont susceptibles de surveiller de près l’évolution de la pièce, prêts à réagir à tout signe de tendance haussière. changer.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent