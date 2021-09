eToro investit 1 million de dollars dans le projet de revenu de base universel GoodDollar

[PRESS RELEASE – Tel Aviv, Israel, 22nd September 2021]

eToro, une plateforme d’investissement multi-actifs qui permet aux gens de développer leurs connaissances et leur richesse dans le cadre d’une communauté mondiale d’investisseurs, a annoncé aujourd’hui qu’elle renforce son engagement à ouvrir l’économie numérique au prochain milliard d’utilisateurs mondiaux de crypto d’ici cette semaine en portant sa participation dans le protocole de revenu de base universel (UBI) de GoodDollar de 58 000 $ à 1 million de dollars.

Le capital supplémentaire financera l’expansion de GoodDollar, un protocole qui vise à promouvoir l’éducation financière et à combler l’écart de richesse mondial croissant grâce à une combinaison intelligente de mécanismes de contrat intelligents, de finance décentralisée (DeFi) et d’un jeton crypto adossé à des réserves – le G $.

Le système GoodDollar capte l’intérêt généré par le jalonnement du capital des sponsors dans les protocoles DeFi tels que Aave et Compound et le distribue à une communauté mondiale de membres sous la forme de jetons GoodDollar. Dans le même temps, GoodDollar favorise l’éducation financière et présente aux destinataires les avantages de la cryptographie.

GoodDollar est un modèle qui renverse la philanthropie traditionnelle axée sur les dons. Les sponsors sont incités à participer grâce à un ensemble de récompenses à « double résultat » : à la fois financière et sociale. Parce qu’il s’appuie sur la puissance de DeFi, GoodDollar est exempt de restrictions géographiques, économiques et réglementaires. N’importe qui dans n’importe quel pays peut rejoindre l’économie numérique en accédant à la crypto-monnaie gratuite via l’application GoodDollar, et n’importe qui peut devenir philanthrope en mettant un capital pour soutenir les objectifs du projet. GoodDollar est en fait le programme UBI le plus universel au monde à ce jour, avec plus de 225 000 utilisateurs dans pratiquement tous les pays de la planète.

GoodDollar a récemment publié les résultats de son Proof of Concept, un lancement limité du protocole conçu pour valider le modèle économique et l’adoption par le marché. Les résultats après un an montrent que le protocole a distribué 16 000 $ d’UBI en G$ à plus de 225 000 personnes – sur la base d’une mise initiale de 58 000 $.

Ce succès a incité eToro à s’engager plus profondément dans le projet, en multipliant sa participation par plus de 17. L’investissement accru vient en préparation du lancement à l’automne de GoodDollar V2, qui permettra à tout croyant d’engager des capitaux dans le système et de contribuer à faire de l’UBI mondial une réalité.

« Trop de gens sont privés d’opportunités qui pourraient les sortir de la pauvreté, y compris l’accès aux marchés des capitaux et aux opportunités de travail numérique. » a déclaré Yoni Assia, PDG d’eToro. « Le projet GoodDollar vise à atténuer cela en favorisant l’inclusion financière et l’autonomisation dans le monde. Notre espoir est que d’autres leaders de l’innovation, qui reconnaissent le potentiel de la cryptographie, se joignent à nous et aident à utiliser la puissance naissante de DeFi de manière responsable. »

GoodDollar a été conçu par Assia et parrainé par eToro, bien qu’il ait été créé et géré en tant que fondation et entité indépendante. La prochaine version du contrat intelligent GoodDollar V2 transférera la gestion au nouveau GoodDAO, et ce sera la communauté qui dirigera le projet dans l’ère des économies décentralisées mondiales.

À propos de GoodDollar

GoodDollar.org est une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l’éducation financière et l’inclusion. Le protocole ouvre la porte au marché DeFi de 80 milliards de dollars pour avoir un impact durable dans le domaine de la responsabilité sociale et aider GoodDollar à apporter les marchés traditionnels aux 1,7 milliard de personnes qui ne sont toujours pas bancarisées. GoodDollar a créé un portefeuille qui permet à tout humain disposant d’une connexion Internet de s’inscrire et de réclamer un petit revenu quotidien en G$.

À propos d’eToro

eToro est une plateforme d’investissement multi-actifs qui permet aux gens de développer leurs connaissances et leur richesse dans le cadre d’une communauté mondiale d’investisseurs prospères. eToro a été fondée en 2007 avec la vision d’ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse échanger et investir de manière simple et transparente. Aujourd’hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 23 millions d’utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement ; et n’importe qui peut suivre les approches de ceux qui ont eu le plus de succès. En raison de la simplicité de la plate-forme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, détenir et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.

