eToro répertorie SAND

eToro a le plaisir d’annoncer que Sandbox (SAND / USD) est arrivé sur sa plateforme d’investissement. Sandbox est un monde métavers virtuel qui combine la technologie blockchain avec des jeux. SAND est le jeton natif de The Sandbox. Les joueurs peuvent gagner du SAND via des jeux et des concours, et acheter et vendre des biens virtuels avec le jeton sur le Sandbox Marketplace.

À l’heure actuelle, SAND est la crypto qui offre l’élan le plus absolu et le plus relatif en matière de NFT. Selon une analyse eToro, votre élan absolu indique une performance positive sur une certaine période de temps. Son élan relatif indique une performance supérieure à celle des autres crypto-monnaies en comparaison.

Stratégie de double boost

Pour appliquer cette stratégie, vous pouvez vous rendre sur CoinMarketCap et choisir la catégorie crypto qui vous intéresse, en l’occurrence Non Fungible Token (NFT). Ensuite, vous obtenez les 5 crypto-monnaies les plus capitalisées. Prenez les tendances des devises pour les 7, 30, 60, 90 derniers jours et faites la moyenne. Investissez dans la devise avec le gain moyen le plus élevé (momentum relatif) si et seulement si elle est positive (momentum absolu).

Répétez ce processus pour les autres catégories également. Ceux-ci incluent DeFi, métaverse, échange décentralisé et contrats intelligents. Il aura les 5 pièces à la capitalisation la plus élevée des différentes catégories qui ont le double lecteur le plus élevé, conseille eToro.

Investissez avec prudence

N’oubliez pas que les choses à propos de la crypto changent rapidement, alors assurez-vous de refaire le calcul sur une base mensuelle, voire hebdomadaire. N’oubliez pas que vous investissez dans les crypto-monnaies qui ont le plus augmenté et qui évolueront rapidement, elles sont donc susceptibles d’avoir une volatilité plus élevée que les autres devises, alors assurez-vous d’avoir un portefeuille équilibré, à moins que le risque élevé ne vous dérange pas.

Cela peut être une excellente stratégie satellite pour votre portefeuille dans le cadre d’un portefeuille plus vaste et plus diversifié. Bien sûr, cela dépend de l’investisseur individuel et de sa tolérance au risque.

Réaction

Tout le monde n’est pas ravi de la liste. Un utilisateur a commenté :

Il aurait été bien de l’inscrire à moins d’un dollar il y a 3 mois, eToro.

SAND se négocie actuellement à 5,66 $ sur eToro. Il est en baisse de 1% aujourd’hui.

Le post eToro répertorie SAND est apparu en premier sur Invezz.