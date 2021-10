eToro : XRP et ADA étaient les crypto-monnaies les plus adoptées

La crypto-monnaie native de Ripple XRP (XRP / USD) était la principale crypto-monnaie en ce qui concerne l’adoption au Royaume-Uni au troisième trimestre 2021. Le principal échange de crypto-monnaie eToro a révélé cette nouvelle dans un rapport, notant que les Britanniques achetaient de plus en plus la sixième plus grande pièce, ainsi comme Cardano (ADA / USD), qui est devenue la deuxième crypto-monnaie la plus préférée du pays.

L’adoption du XRP en Grande-Bretagne aurait augmenté de 4 % entre le deuxième et le troisième trimestre 2021. En termes de performances d’une année sur l’autre, l’adoption du XRP a augmenté de 105 %. D’autre part, ADA, qui est actuellement le quatrième plus grand crypto, a renversé Ethereum (ETH / USD) après son adoption dans le pays a augmenté de 11% au cours du deuxième trimestre au troisième trimestre et de 1 230 % par an.

Bien que les investisseurs particuliers se concentrent sur les altcoins, l’adoption de Bitcoin (BTC / USD) a augmenté de 2% du T2 au T3 et de 325% par an. Selon Simon Peters, analyste du marché des crypto-monnaies chez eToro, ces chiffres indiquent que les crypto-monnaies ont attiré l’attention des investisseurs particuliers au cours des 12 derniers mois. Il a ajouté que les actifs numériques s’avèrent être des composants essentiels de nombreux portefeuilles.

Peters a en outre noté que,

Le XRP est similaire – sa croissance d’un trimestre à l’autre n’est que de 4%, mais bon nombre de nos investisseurs le maintiennent. Certains l’ont acheté en 2017, d’autres plus récemment. Il existe une forte communauté d’adeptes du XRP qui croient en son potentiel à long terme.

Ripple continue d’accroître sa présence au Royaume-Uni

Alors que Ripple Labs est actuellement dans une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir prétendument mené une vente de titres non enregistrés, la société basée à San Francisco reçoit un accueil chaleureux au Royaume-Uni. La société se serait associée à la Digital Pound Foundation pour accélérer le développement de la monnaie numérique de la banque centrale du Royaume-Uni (CBDC).

Selon Susan Friedman, directrice des politiques de Ripple,

La Fondation contribuera à faire avancer l’objectif du Royaume-Uni de construire un système financier plus inclusif et durable.

Malgré ces développements, les performances quotidiennes de XRP sont médiocres, la pièce ayant perdu 1,52% au cours des dernières 24 heures pour changer de main à 1,12 $ (0,81 £). Cependant, le jeton a gagné plus de 50% au cours des 90 derniers jours.

Contrairement à d’autres crypto-monnaies qui ont atteint leurs sommets historiques plus tôt cette année, le XRP n’a augmenté qu’à 1,96 $ (1,42 livre) avant de retomber pendant la baisse. Au moment de la rédaction, XRP est en baisse de 70,74 % par rapport à son ATH de janvier 2018 de 3,84 $ (2,79 livres).

