Étourdi et confus : 9 faits en coulisses

Les camarades de classe de Richard Linklater l’ont poursuivi pour diffamation après l’avoir vu étourdi

Comme nous le savons, Richard Linklater a beaucoup emprunté à sa propre vie pour Dazed and Confused – y compris les noms de certaines personnes qu’ils connaissaient en grandissant à Austin, au Texas, et au grand dam de certaines de ces personnes, apparemment. En 2004, onze ans après la sortie du film, le Washington Post a rapporté qu’Andy Slater, Richard “Pink” Floyd et Bobby Wooderson avaient déposé une plainte en diffamation contre Universal Studios et le cinéaste (leur ancien camarade de classe) estimant que les personnages qui portent leurs noms les a grossièrement déformés.

Wooderson est cité dans l’article comme disant qu’il s’est senti « coup de pied dans l’estomac » par la représentation du rôle de Matthew McConaughey, et Slater affirme catégoriquement qu’il n’a jamais construit de bang en classe de magasin comme le personnage de Rory Cochrane du même nom, mais admet qu’il connaissaient des gens qui le faisaient.