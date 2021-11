ÉTRANGE: l’Australie-Occidentale n’aurait apparemment pas de COVID, les vaccinations se poursuivent, mais les hôpitaux sont débordés

par Jim Hoft, The Gateway Pundit :

Quelque chose se passe en Australie occidentale. Les vaccinations sont très élevées – COVID est quasi inexistant – Mais les hôpitaux sont débordés de patients.

La cabane dans les arbres conservatrice note :

Noté par Alex Berenson, quelque chose de très étrange se passe dans l’État d’Australie-Occidentale (WA) qui abrite une population de près de 3 millions de personnes. L’État de Washington a été verrouillé et isolé des impacts du COVID-19 dans les États de l’Est.

Il y a très peu Des cas de COVID en Australie-Occidentale verrouillée, ce qui leur a laissé le temps de se préparer à l’arrivée potentielle du virus qui comprend un effort de vaccination massif. L’État a modélisé une arrivée anticipée du virus COVID au début de 2022, au début de l’année prochaine. Cependant, à mesure que les taux de vaccination augmentent, les hôpitaux sont submergés de nouveaux patients et le Premier ministre ne peut expliquer pourquoi.

Alex Berernson note les commentaires faits par le premier ministre de WA, Mark McGowan, le 31 octobre, au sujet des hôpitaux actuellement débordés. « Nos hôpitaux subissent une pression énorme. C’est la même chose dans [the rest of Australia]. C’est quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant, la croissance de la demande dans nos hôpitaux, pourquoi c’est difficile, difficile à savoir… Il y a énormément de gens qui franchissent la porte, alors nous faisons tout notre possible pour essayer pour le gérer », a déclaré le premier ministre McGowan.