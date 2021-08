Étranges compagnons de lit 10z viral

Rien n’est jamais simple à Riverdale. Même une évasion de prison était liée à un motif sinistre de Hiram Lodge.

Maintenant, il y a un complot d’otages sur Riverdale Saison 5 Episode 11 pour exposer la vérité sur la raison pour laquelle l’explosion s’est produite en premier lieu.

Hiram a les mains dans tout. Si seulement il y avait quelqu’un qui pouvait l’arrêter une fois pour toutes.

La chasse aux évadés de prison et l’opale volée de Veronica étaient deux complots qui ont convergé à travers un ennemi commun. C’est le type de coïncidence qui vient avec un coup de coude et un clin d’œil à la Riverdale. (Il ne manquait que des milkshakes et du néon pour le dîner.)

Archie et son groupe de justiciers n’avaient pas un complot assez solide jusqu’à ce que Veronica et Reggie se joignent au mélange.

L’évasion de la prison lors de l’épisode 10 de la saison 5 de Riverdale était le summum de ce complot d’évasion; le drame suivant n’était que les séquelles. Rassembler les condamnés à lui seul aurait ajouté quelques scènes, mais l’histoire avait besoin de plus de conflits et d’un délai pressant pour ajouter de la tension.

Entrez Veronica et ses pierres précieuses volées.

Ramener Ted, Dodger et Darla a fourni les visages familiers pour faire monter la tension. Nous avons été témoins de leurs crimes passés et à quel point ils sont prêts à gagner, donc avoir de puissants méchants autour a augmenté le niveau de menace du chapitre.

De plus, ils n’ont pas tardé à tirer sur le gouverneur Dooley ; tout était possible pour ce qu’ils feraient si Veronica et l’équipe les doublaient. Lorsque le groupe les a affrontés, la meilleure façon dont je pourrais décrire le combat serait campy.

Sérieusement! Nous avons eu des hommes qui descendaient en rappel du toit, Veronica aspergeait quelqu’un au visage et une bagarre totale entre tout le monde dans le gymnase.

“Chapitre quatre-vingt-sept: Strange Bedfellows” a embrassé les manigances de Riverdale et l’a doublé dans les derniers instants du chapitre. Le combat ressemblait à un retrait de l’équipe A.

La grande question qui se dégageait du complot de l’explosion de la prison/des évadés était : pourquoi Hiram voulait-il le playdium sous la prison ?

L’argent semble la réponse la plus évidente ; c’est un gangster véreux qui fera tout pour gagner du pouvoir et de l’argent. Toutes les pièces qui rentrent dans le livre de jeu d’Hiram.

Gouverneur Dooley : Où est le Playdium ?

Hiram : Cela n’a pas vraiment d’importance en ce qui vous concerne parce que je ne partage pas. Pas maintenant, jamais. J’ai remué ciel et terre pour arriver ici ; J’ai consacré des années de ma vie à cette cause, vous n’en avez aucune idée.

Cependant, Hiram a déclaré au gouverneur Dooley qu’il travaillait sur ce complot depuis des années et qu’il avait besoin du playdium pour son objectif ultime.

La raison pour laquelle j’ai acheté les bâtiments et détruit la ville était-elle juste pour déterrer le playdium ?

Si c’est le cas, c’est un effort considérable de faire tout cela pour les droits miniers. Espérons que la grande révélation sera choquante et reliera tout de son histoire.

Archie m’a légitimement surpris par ses actions au cours du “Chapitre quatre-vingt-sept: Strange Bedfellows”. (Surpris dans le bon sens.)

Sa décision de faire une pause avec Veronica jusqu’à ce qu’elle soit complètement divorcée était une décision mûre et rationnelle.

Veronica : Alors, on se sent toujours bien dans notre décision ? Attendre jusqu’à ce que mon divorce soit définitif.

Archie : Ouais, mais je suis déchiré.

Veronica : Eh bien, je ferais mieux de travailler pour que ce divorce se produise aussi vite qu’humainement possible.

Il s’était passé beaucoup de choses dans leur vie, et ils venaient juste de se remettre ensemble après des années de séparation, sans parler de sa séparation désordonnée avec Chad. La dernière chose dont cette paire avait besoin était des munitions utilisées contre eux dans un mauvais divorce.

De plus, Archie et Veronica ont leurs propres bagages à gérer depuis leur dernière relation. C’était une décision intelligente de leur part pour calmer les choses.

Penelope Blossom ouvrant son propre ministère est le type de complot ridicule qui semble si aléatoire et si juste.

C’est l’ancienne Gargoyle King de Riverdale et une meurtrière active qui en a tué beaucoup en ville pour ses manigances. Sa transformation en chef religieux fanatique semblait être la prochaine étape de son plan directeur. Cependant, nous n’avons aucune idée du prochain plan qu’elle a dans sa manche.

Est-elle sérieuse à propos de nettoyer la ville ? Est-ce une façon pour elle de voler de l’argent à des victimes sans méfiance ?

Les deux peuvent avoir raison et tort ; Penelope ne fait rien subtilement. Exemple : faire le lien que la mort de Jason était un sacrifice dans sa sainte mission. (L’audace !)

Cheryl, d’autre part, est tombé hameçon, ligne et plomb pour un autre complot de salut.

N’a-t-elle pas déjà dépassé la mort de Jason ? Cela fait des années qu’elle a brûlé le corps et l’a libéré ; elle devrait avoir la fermeture pour passer à autre chose.

Cheryl : De quoi es-tu si heureuse ?

Pénélope : La vie, Cheryl. Vie éternelle.

Ce nouveau complot de son arrivée au ministère de Penelope a mis en évidence un problème clair avec le développement du personnage de Cheryl: elle n’a pas eu de complot valable ou cohérent depuis des années.

Son personnage est passé de suspect de meurtre à chef de gang à couple de fin de partie. Mais, même avec les rôles changeants, elle est restée la plupart du temps au même endroit, faisant face au même conflit intérieur.

Cheryl a tellement de potentiel et de feu. Riverdale a juste besoin de lui donner la liberté de grandir et d’aller de l’avant.

La recherche de Jughead par Betty et Tabitha était l’aventure improbable dont nous ne savions pas avoir besoin dans nos vies.

Les deux personnages ont une attitude assez similaire, et avec Jessica complétant le trio, nous, en tant que téléspectateurs, avons une bonne idée de la personne qui attire Jughead. Cependant, l’aspect le plus fort de l’intrigue secondaire est venu de l’amitié développée entre les deux, pas de la recherche de Jughead.

Les femmes s’équilibraient dans leurs styles d’enquête ; c’est dommage que nous n’ayons pas eu plus de scènes d’eux ensemble avant que Jessica ne rejoigne leur recherche. Elle était la force chaotique de leur vie lorsqu’elle s’est précipitée en ville pour voler le manuscrit.

L’arrière-pensée de Jessica était évidente à la seconde où elle a posé des questions sur le manuscrit. Personne ne chercherait frénétiquement d’autres drogues s’il n’y avait pas une autre raison dans le mélange.

Bizarrement, j’espère que Jessica reviendra à Riverdale pour une autre équipe avec Betty et Tabitha. Leur dynamique désordonnée fonctionnait et vous pouviez sentir le roulement des yeux dans la tête de Betty chaque fois que Jessica prenait en charge l’enquête.

Betty et Jessica sont des opposés, tandis que Tabitha est en plein milieu, modérant entre les deux.

Jessica : Et peut-être ne pas laisser les gens seuls quand ils trébuchent sur des champignons d’érable ?

Tabitha : J’ai supposé qu’il serait en sécurité avec les menottes !

Betty : Eh bien, une autre leçon : peut-être ne pas donner de champignons psychédéliques dans un état délicat ?

Jessica : Ouais ? Que diriez-vous de ne pas trahir votre petit ami comme vous l’avez fait ?! Se retrouver avec son meilleur ami, c’est une trahison de niveau shakespearien.

Betty: D’accord, oui, clairement dans les histoires que Jughead a racontées, il a été présenté comme la victime irréprochable ici. Mais, Jughead n’est pas si innocent.

Un autre point positif pour leur équipe a été la révélation de la messagerie vocale de Jughead.

Il ne l’a pas admis au début, mais il s’accroche à beaucoup de colère résiduelle envers Betty. Sa messagerie vocale était ivre, cruelle et vicieuse ; Betty n’était pas innocente de ce qui s’était passé dans leur passé, mais il était également en faute avec d’autres problèmes.

J’ai déjà dit dans des critiques précédentes que Betty et Jughead ne devraient pas être ensemble car ils ne communiquent pas et ne travaillent pas sur leurs problèmes. Ils ont eu une histoire d’amour au lycée qui leur a explosé au visage à cause des mensonges et des ténèbres. Tout comme Veronica et Archie, c’est une paire qui ne devrait pas se réunir.

Les retrouvailles de Jughead avec Doc ont fourni une belle clôture à un complot que personne n’a demandé ou dont personne ne se souvient.

Certes, c’était sa plus grande honte, alors pour travailler sur lui-même et retirer ses bagages, il avait besoin d’affronter ce moment de son passé. Il a de la chance, il vient de se promener dans Sketch Alley; les champignons fonctionnaient en sa faveur.

Cependant, ce qui lui est arrivé à New York a dû être sérieux pour causer tout ce chagrin.

Ma prédiction est que cela implique son livre et quelque chose qu’il a fait pour que cela se produise. S’il arrive vivant à New York (c’est si le camionneur cliffhanger n’a pas préfiguré son kidnapping), il devra affronter ses démons. Peut-être avec Jessica à ses côtés pour travailler sur le passé.

Dernières pensées de Sweetwater River :

S’il te plaît, arrête de chanter, Riverdale. Ce n’est pas Glee. Les éclats de chant aléatoires perturbent l’élan de l’épisode, et cela ne rentre pas dans le cadre.

Le partenariat de Reggie avec Hiram a maintenant beaucoup de sens. Mais, il n’est pas complètement résolu; il avait l’air tout aussi heureux de travailler pour Hiram pour gagner de l’argent et faire ce qu’il voulait. Il ne devrait pas être aussi positif s’il ne fait que rembourser ses dettes.

Penelope s’en est sortie pour bonne conduite ? Des manigances se préparent.

Maintenant, à vous, fans de Riverdale.

Qu’avez-vous pensé du « Chapitre quatre-vingt-sept : Strange Bedfellows » ?

Pourquoi Hiram a-t-il besoin de tout le playdium ? Qu’est-il arrivé à Jughead à New York? Archie et Veronica vont-ils se remettre ensemble après son divorce ?

Si vous avez manqué le dernier épisode de Riverdale, vous pouvez regarder Riverdale en ligne via TV Fanatic. Revenez ici et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

