« Être à Paris serait quelque chose d’incroyable »

10/11/2021 à 18:33 CET

La canoéiste Teresa Portela, médaillée d’argent au K1 200m à Tokyo, a déclaré qu’elle voyait toujours « trop ​​loin & rdquor; la possibilité de disputer les prochains Jeux Olympiques à Paris 2024, alors qu’elle rêve d’atteindre sa septième épreuve olympique dans la capitale française.

« Maintenant, je le vois encore très loin, mais rêver de pouvoir être à Paris est déjà quelque chose d’incroyable. Les résultats me donnent la force, ils sont la motivation dont j’ai besoin pour continuer à m’entraîner et continuer à m’améliorer, et cette médaille m’a donné beaucoup de motivation & rdquor;, a assuré la pagayeuse de Cangas de Morrazo lors de la présentation du programme Woman Kayak de la Fédération espagnole avec les Xunta.

Après des années de préparation en solo sous Daniel Brage, Portela travaillera dans ce nouveau cycle olympique avec toute l’équipe nationale qui sera dirigée par l’entraîneur qui l’a accompagnée ces derniers temps., ce qui augmente les options que vous pouvez concourir en K2 ou K4 car l’épreuve du 200 mètres en K1 disparaît à Paris.

« Jusqu’à présent, j’y pensais & rdquor;, a souligné la canguesa, pour qui l’équipe nationale a sa nouvelle base au Centre galicien de technologie sportive (CGTD) à Pontevedra au lieu de dans l’ARRIÈRE à Séville est » parfait « . « Avec moi, la fille de l’école ne m’a pas traversé l’esprit de devoir aller à Séville ou à Madrid & rdquor ;, a-t-il souligné.