Être ‘AntiGlazer’ est (encore) à la mode

03/05/2021 à 18:43 CEST

Arnau Montserrat

Le «Contre le football moderne» et les autres slogans de la ville du football sont plus que jamais d’actualité. La Super League a déclenché un flux de défense à tout prix du football d’avant. Depuis les origines. Du «football» dans sa forme la plus pure, celle du fan. Au cœur du sport le plus célèbre au monde, l’Angleterre, la colère bat plus fort et les fans ont profité de la bombe de l’annonce de la nouvelle compétition pour attiser les querelles du passé. Le «hooligan» que chacun des fans porte, en surface.

L’épisode vécu dimanche dernier à Old Trafford le corrobore. Chez United, il ne s’agit plus de Superleagues, ce sera «AntiGlazer», une mode «vintage». Une explosion qui mijote depuis 2005, année de l’achat de triche. Avec un prêt du club. Ils ont été escortés lors de leur premier match à Old Trafford.

Les couleurs jaune et verte sont redevenues le symbole du combat des «diables rouges». La plupart des fans qui ont envahi le Theatre of Dreams portaient les premières couleurs du club, du Newton Heath. Une ode claire aux origines. À ce qu’ils veulent retourner au club.

Le silence des Glazers inquiète et les fans ont déjà envoyé une lettre via les réseaux sociaux où ils préviennent: «Nous ne voulons pas que des événements se produisent régulièrement & rdquor;. Même l’un des participants a parlé pour «The Guardian» et a révélé que l’objectif principal était pour tout. Même l’Angleterre classique. Le United-Liverpool qui pour le moment reste sans date.

Attirez l’attention du monde. Cette pression sociale et ces mouvements déclenchent une marche Glazer. Au moins pour atteindre les 50 + 1 souhaités. Que les fans détiennent un peu plus de la moitié de la propriété du club. Ce qui est clair, c’est que «Glazer Out» a envahi les rues de Manchester. Et il semble n’avoir qu’une seule solution.

Ils écoutent les offres

Après avoir présenté des excuses aux fans, des excuses qu’ils n’ont pas acceptées car ils ont bien fait comprendre avec des banderoles, les Glazers n’ont rien dit de plus. Pas de réaction. La presse britannique a divulgué qu’ils seraient prêts à abandonner le club si une offre de 4,6 milliards d’euros était présentée. En 2010, les soi-disant «chevaliers rouges» offraient 1 700 «kilos», rejetés par les propriétaires. La réalité est qu’ils ont hérité du club le plus riche du monde et l’ont avec près de 600 millions de dettes. Sur le terrain, ils n’ont pas remporté de Premier ministre depuis 2013. C’est ainsi que la révolution est mieux comprise.