“Être artiste a été beaucoup dégradé”

Amitiés dangereuses, Alberto Comesaña et Cristina del Valle, revient quinze ans après avoir annoncé leur séparation avec un nouveau single –‘Arrêtez le feu’– et avec le sentiment que “ce que c’est d’être un artiste a été beaucoup dégradé, au point d’être un produit qui peut être fabriqué dans un programme de télévision. “

“Il a été inversé parce que la valeur d’un artiste avec des bagages a été perdue. Le grand public âgé de 30 ans et plus n’a pas de produit auquel s’identifier, à l’exception des jeunes avec une offre uniforme comme le reggaeton, comme seul moyen de comprendre la musique“, a souligné le duo dans une interview accordée à Europa Press.

Cette nouvelle chanson fera partie d’un ‘Grands succès’ à paraître plus tard en physique et numérique. En plus du lancement, il y a déjà un concert prévu le 25 juin au Théâtre Rialto (Madrid), et il y aura une tournée qui inclura également des pays d’Amérique latine.

““ Ceasefire ” est une chronique martienne des sentiments à la fois dans une nuit de retrouvailles (en 2019) et de se mettre à la place de ce que l’on pourrait se dire. Il nous est destiné, mais cela ne signifie pas que les phrases peuvent toucher les personnes qui ont besoin d’une réconciliation: nous avons tous besoin de régler des comptes avec quelqu’un à un moment donné“Fit remarquer Comesaña.

Del Valle a reconnu que pendant cette période de rupture, les contacts ont été «très sporadiques et dans des temps limités». «Tout s’additionne, chacun de ces contacts a été très positif et je pense que nous sommes maintenant dans un« avant et après ». On était en guerre depuis 30 ans et maintenant on a signé la paix, c’est comme repartir de zéro“, a indiqué le chanteur.

“Tant qu’on ne tournait pas les pages de toutes les rancunes, tout était enraciné et c’était plus difficile d’avancer. Mais nous avons compris que nous sommes tous deux condamnés à nous comprendre et à accepter nos différences, car oui, nous sommes radicalement différents. Comme la société espagnole: chacun peut penser ce qu’il veut tout en respectant le contraire“, a indiqué Comesaña.

Cependant, le retour après une si longue période a conduit à la rencontre avec une industrie du disque totalement différente. “C’est comme ces films d’astronautes qui les lancent dans l’espace et quand ils reviennent, rien n’est pareil. Cela n’a rien à voir avec quand on a commencé, maintenant chacun se bat pour sa place sur Internet et c’est comme être dans un bateau au milieu de l’océan Atlantique », a déclaré le chanteur de Dangerous Friendships.

LE REGUETON ET LE MACHISMO

Del Valle concentre ses critiques sur les nouveaux genres musicaux tels que le reggaeton. “J’admire René de Calle 13, il est l’exemple clair d’un artiste transgressif issu de la musique urbaine avec un engagement politique et social. Mais autre chose, c’est le reggaeton, qui utilise un langage macho et réactionnaire dans ses textes », a-t-il déploré.

En fait, Comesaña a plaisanté en disant que l’une des raisons de la rupture précédente de Dangerous Friendships était celle de paroles machos. “Cristina a arrêté de travailler avec moi parce qu’elle n’a pas accepté mon machisme et est venue censurer les paroles et qu’elle ne les a pas chantées parce qu’elle les voyait comme très macho“, a commenté, ce que le propre Del Valle a démenti en riant.

«RÉVISIONNISME» AVEC «VOUS FAITES TRÈS BIEN»

“Dangerous Friendships est toujours un groupe transgressif avec des problèmes sociaux toujours d’actualité. Il y a 30 ans, nous chantions des chansons avec des paroles qui dans le domaine de la sexualité étaient un scandale, mais toutes étaient traversées par l’égalité, la non-violence et le non-machisme. De plus, il a été composé avec beaucoup d’élégance et de classe“, a défendu l’artiste.

Par exemple, Comesaña a sauvé “Tu me fais tellement de bien”, une chanson qui “est traitée de manière exquise et que personne n’aurait de problème à le chanter ou à l’écouter«Il n’a fait du« révisionnisme »qu’avec une de ses chansons,« Vous vous débrouillez très bien ».

“J’avais la phrase «sucer plus profondément», ce qui me fait maintenant rougir jusqu’à ce que je la chante. C’est peut-être la seule chanson de mon répertoire que je n’ai pas eu à censurer ouvertement, mais quand il y a de petits enfants devant moi, j’ai du mal à la chanter. Ce n’est pas la même chose à 22 ans quand on le compose, quand on est plein de testostérone, que quand on a des adolescents », a-t-il conclu.