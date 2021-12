« Être capitaine des Davis me ferait illusion »

10/12/2021 à 12:34 CET

Le joueur de tennis espagnol Feliciano López affirmé, après avoir remporté le Prix ​​Ville de la Raquette dans la catégorie Carrière sportive, qu’une fois qu’il prendra sa retraite en tant que joueur de tennis professionnel, il aimerait continuer à être lié à ce sport et que « Être capitaine de l’Espagne en Coupe Davis est quelque chose qui me rendrait très excité« .

« Je veux rester lié au tennis; jouer des tournois seniors. J’aimerais avoir une bonne académie de tennis à Madrid, ce qui n’est pas facile et est un projet à moyen et long terme, et bien sûr, continuer à aider le tennis espagnol, pouvoir être capitaine de Coupe Davis, ce qui est quelque chose qui me passionnerait & mldr; Je ne ferme la porte à rien », a-t-il déclaré.

La Tolède de 40 ans, qui aura 25 ans dans sa carrière 2022, recevra lundi prochain ce prix qui valorise sa carrière de professionnel. LópezDe la même manière, il reconnaît que le tennis a changé depuis qu’il a commencé son parcours et que le style des joueurs de tennis devient de plus en plus homogène : « La forme physique des joueurs, les pistes et les matériaux ont beaucoup changé. C’est un tennis de puissance et très rapide. Il manque un peu plus de contrastes de style. Presque tout le monde joue de la même manière. Je ne sais pas s’il a perdu de la richesse, mais il a été perdu qu’il y ait un contraste de styles. »

Feliciano López : « Être capitaine de Davis me ferait illusion ». 👏 Le Toledo est de retour pour réaliser une belle performance avec l’équipe nationale lors de la récente #DavisCupFinals https://t.co/CZbaI0nye8 Rodrigo Jiménez pic.twitter.com/BHtwO4fiqB – . Sports (@.deportes) 10 décembre 2021

Concernant sa façon de jouer, le joueur de tennis a commenté qu’il a dû s’adapter comme il le pouvait : « J’ai essayé de l’améliorer (mon jeu) du mieux que j’ai pu et j’ai dû évoluer dans certains aspects du jeu pour être compétitif sur tous les courts. Evoluer est le secret de tout professionnel ».

« Je pense que j’ai été un joueur différent qui a réussi sur des courts où d’autres joueurs espagnols pensaient qu’ils ne pourraient pas réussir jusqu’au phénomène de Rafael Nadal). J’ai eu la chance d’avoir été compétitif pendant de nombreuses années au cours d’une très longue carrière. Même maintenant: Gagner le numéro cinq mondial dans ma ville, en Coupe Davis, sont des choses auxquelles on ne s’attend pas et qui font très plaisir« , a-t-il souligné.

Lui aussi directeur du tournoi Mutua Madrid Open Il a disputé 79 « Grand Chelem » consécutifs -20 ans sans en rater aucun, ce dont il est « fier »: « Ce dont je suis le plus fier, c’est de jouer tant d’années et d’être compétitif. »

L’importance des soins physiques

López a révélé comment il prend soin de lui pour rester en forme et continuer au plus haut niveau après 25 ans de carrière dans l’élite et dans la quarantaine : « Depuis l’âge de 30 ans, j’ai pensé que je devais faire quelque chose de différent si je voulais continuer à jouer bien : ‘physio’ privé, nourriture, repos, je me couche très tôt et, bien sûr, une bonne génétique. Ce sont des petites choses, mais importantes et aussi de ne pas avoir eu de blessures. Tout cela m’a permis de réaliser ce rêve de joue toujours à un bon niveau ».

Le Tolède s’est qualifié pour le open d’Australie, ce que votre 80e participation à l’un des grands tournois. Concernant un éventuel désistement, l’athlète a été franc : « Allez à Australie c’est, pour moi, un cadeau. Tant que je me sens compétitif, je continuerai. J’apprécie vraiment cette étape », a-t-il déclaré.