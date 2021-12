« Être coach ne donne pas le droit de mentir »

12/05/2021 à 19:52 CET

Damaris Egurrola, la footballeuse lyonnaise formée dans la carrière de l’Athletic, a répondu à l’entraîneur national de football féminin, Jorge Vilda, qui a justifié il y a quelques jours la non-inclusion du pivot défensif dans ses appels, arguant qu’il avait déjà trouvé des excuses pour ne pas être venu à l’appel de La Roja.

« Ce n’est pas vrai. La dernière fois que j’ai été appelé, c’était pour ces matches amicaux d’avant la Coupe du monde 2019 et il n’y a plus eu de tentatives pour appeler l’équipe nationale espagnole.. Je n’ai été appelé que pour le Sub’23 », a expliqué Damaris dans ‘El Confidencial’.

« Personne ne m’a contacté Et, pour autant que je sache, le club non plus. Ce que je sais, c’est qu’il a essayé de parler de moi à un de mes collègues, mais il ne m’a directement à aucun moment », a insisté le footballeur, qui doit désormais choisir entre être international avec les États-Unis (pays de naissance) ou les Pays-Bas (racines maternelles).

« Je comprends qu’un entraîneur a parfaitement le droit de choisir ses joueurs, mais cela ne lui donne pas le droit de mentir.. Et je ne pouvais pas continuer à attendre une convocation avec l’équipe nationale, car, comme tout autre joueur, j’aspire à disputer des Coupes d’Europe et du monde », a-t-il conclu.