« Être de retour en finale est une excellente nouvelle »

08/01/2022 à 14:54 CET

L’Espagnol Raphael Nadal (1) a assuré qu’être de retour dans une finale du circuit ATP est une excellente nouvelle bien qu’il ait indiqué qu’il devait améliorer certaines choses après tant de temps d’inactivité dû à la blessure après sa victoire en demi-finale contre le Finlandais Emil ruusuvuori 6-4 et 7-5 dans le set d’été de Melbourne.

« J’étais un peu plus lent que d’habitude mais je n’ai pas à être frustré car les tours ne sont pas faciles. Je le connaissais parce qu’il a été à l’académie et aussi je me suis entraîné la semaine dernière ici avec lui & rdquor;, a-t-il déclaré à propos du jeune talent nordique.

L’Espagnol a mis en garde contre le potentiel de son prochain rival, l’Américain d’origine française Maxime Cressy, malgré le fait qu’ils soient entrés dans la table finale de la phase précédente.

« Il sert très bien et joue très agressif et ce type de surface aide ces caractéristiques & rdquor ;, a souligné l’Espagnol après s’être qualifié pour une finale depuis juin dernier à Roland Garros.