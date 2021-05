Être faux ‘Hate-Crimed’ rend l’étudiant POC ‘Chad’ populaire dans TBS Comedy ⋆ .

Les faux crimes haineux sont un aliment de base de la culture américaine depuis des années maintenant, mais la comédie pour adolescents TBS Chad a décidé d’utiliser la tendance inquiétante pour un effet comique cette semaine.

Chad (Nasim Pedrad) est un adolescent américain ringard qui se trouve également être un enfant d’immigrants persans.

Dans l’épisode «Finale» du mardi 15 mai, le lycée du Tchad a «une semaine punk-a-hunk». Les pom-pom girls font des blagues sur les casiers de beaux mecs. L’un des «mecs» de l’école, Reid (Thomas Barbusca), est un gars sympa dont le casier est à côté de celui de Chad. Reid a essayé d’être une connaissance assez amicale du Tchad tout au long de la saison, mais le tchad idiot est si ennuyeux et collant que Reid lui dit finalement qu’il a besoin de «limites».

Le même jour où Reid le critique, Chad découvre que son meilleur ami Peter (Jake Ryan) sort avec Denise (Alexa Loo), une fille à laquelle Peter consacre de plus en plus de son temps libre. Peter dit à Chad qu’il avait peur de lui dire parce que Peter est le seul ami que Chad ait vraiment.

Piqué par les réprimandes, Chad décide de se faufiler dans son lycée du jour au lendemain et de «punk-a-hunk» son propre casier pour que les gens pensent qu’il est secrètement populaire et désiré par les pom-pom girls. Mais Chad fait un si mauvais travail sur son casier que toute l’école pense qu’il a été détruit dans un crime de haine. «Cela semble assez ciblé. Je veux dire, le seul enfant du Moyen-Orient? dit un étudiant. Bientôt, les étudiants couvrent le Tchad avec attention et Reid lui présente ses excuses pour son «privilège blanc».

Liam: Chad, mec, comment était-ce quand tu as réalisé que tu avais été victime d’un crime haineux? Chad: Je-je ne vais pas mentir. Cela m’a sévèrement frappé au cul. Certaines personnes dans ce monde ont beaucoup de haine stupide dans leur cœur. Vous savez, à certains égards, un morceau de moi sera toujours dans ce casier, et je resterai toujours là, victime de la haine. Reid: Yo, chaque fois que quelqu’un parle du privilège des Blancs, je me moque généralement d’eux, mais ensuite j’ai réalisé que je faisais partie du problème. Et le bordel est que je suis italien. Vous savez, donc si c’était à l’époque du Titanic, les gens ne me considéreraient même pas comme blanc. Tchad: Wow. Je pense que je parle au nom de tout le monde dans cette salle quand je dis que je suis tellement heureuse que vous n’ayez pas été sur le Titanic. Reid: Le racisme est nul. Je me sens mal de toutes les manières dont je ne vous ai pas soutenu dans le passé.

Donc à partir de ce moment, je vais juste être un intime pour toi. Est-ce que tu me pardonnes? Tchad: Ce serait un honneur pour moi de vous laisser faire ça pour moi.

Denise, qui est asiatique et candidate à la présidence de classe, dit au Tchad: «Je veux que vous sachiez, en tant que compatriote de couleur, je suis là pour vous, avec ou sans votre vote. «J’apprécie votre réveil, Denise», répond Chad.

En fin de compte, le lycée du Tchad l’élit président de classe à la place de Denise, même s’il ne s’est pas présenté. «Vous êtes notre Obama», claque Reid. Chad découvre qu’être une victime lui apporte encore plus de popularité et de statut qu’il n’aurait eu en tant qu’enfant confiant et beau et cool.

L’épisode est un commentaire étonnamment précis et triste sur la période culturelle actuelle dans notre pays, où les gens recherchent trop souvent les éloges et l’attention à travers les Jeux olympiques d’oppression au lieu de réaliser de véritables accomplissements.

