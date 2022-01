Être fier de ne pas sortir avec des femmes noires et de parler hip-hop avec raison

Van Lathan et Rachel Lindsay réagissent à la déclaration des animateurs du podcast Fresh and Fit sur le fait de ne pas sortir avec des femmes noires (5:04), puis le rappeur et natif de LA Reason parle de l’augmentation de la criminalité dans la ville et de l’état actuel du bœuf hip-hop ( 28 :11). De plus, le nouveau maire de New York suscite des réactions négatives (1:03:56).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Invité : Raison

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

