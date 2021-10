« Être influenceuse m’enlève beaucoup de sommeil »

La journaliste de Talavera Irene del Río, que beaucoup connaîtront pour avoir présenté El Tiempo sur CMMedia, est devenue cette semaine l’un des 100 meilleurs influenceurs en Espagne, des nouvelles qu’il a encore du mal à assimiler. Amoureux de la météorologie et de l’environnement, a décidé de se lancer dans le monde d’Instagram il y a seulement trois ans et demi pour lire l’heure d’une manière simple et détournée. Depuis, sa communauté d’abonnés n’a cessé de croître pour atteindre plus de 32 000, ce qui lui prend « de nombreuses heures de sommeil » mais le réconforte aussi, surtout avec des reconnaissances comme celle-ci. Lorsque vous lui demandez quelle est la clé du succès, Irene est claire : être différent et faire du contenu de qualité.

Qu’est-ce que ça fait d’être sur la liste des 100 meilleurs influenceurs en Espagne ?

Il est tres fort. Cela m’aurait traversé l’esprit dans ma vie, donc c’était super surprenant. En fait, je l’ai découvert parce qu’un autre influenceur a partagé le lien vers Forbes sur Instagram et m’a mentionné en disant que c’était un plaisir de partager une catégorie avec moi, mais je ne savais pas ce qu’elle voulait dire. Je suis entré sur le Web et je ne pouvais pas le croire. Sur cette liste figurent des personnes avec de nombreux adeptes, telles que Dulceida, María Pombo ou Tamara Falcó. Je pensais qu’ils avaient tort et j’ai encore du mal à y croire, mais je suis très excité.

Comment avez-vous réussi à devenir influenceur ? J’imagine que cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais que cela demande beaucoup de travail derrière.

Cela demande beaucoup de travail et je dors beaucoup parce que je ne fais pas que ça. Je suis à la télé, j’ai deux petits enfants et je ne m’arrête pas. La création de contenu prend de nombreuses heures, tout comme le fait d’être toujours là et de répondre à tous les messages. J’ai Instagram depuis 2013, mais je l’avais abandonné car je n’étais pas complètement accro. Lorsque le boom a commencé, j’ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais apporter de différent et j’ai décidé à temps. Je voulais le raconter de manière simple pour que les gens s’amusent, alors j’ai commencé à lancer des histoires. C’était il y a trois ans et demi et regardez maintenant, sur la liste Forbes.

Et avez-vous déjà eu peur que votre rôle d’influenceur nuise à votre crédibilité en tant que journaliste ?

La vérité est que non. Je suis très conscient du contenu que je mets en ligne et j’en prends grand soin pour que cela n’arrive pas. J’essaie de publier le moins possible sur ma facette personnelle, même si je brosse les choses parce que j’aime aussi ça et au final ça te rapproche des gens, mais je sais quelles sont mes lignes et j’essaie d’apporter des valeurs qui me sont intrinsèques, donc en ce sens, je ne suis pas concerné.

Quelles sont ces valeurs que vous entendez véhiculer ?

Amour de la nature, respect de l’environnement, sensibilisation au problème du changement climatique… Je veux que les gens sachent enfin que c’est réel et que tout doit être fait pour l’arrêter. Ce sont mes valeurs. Aidez les gens à contribuer à la protection de l’environnement en apportant de petits changements dans leur vie.

Et avez-vous des lignes rouges sur Instagram ?

Ma ligne rouge est la politique. Je n’ai jamais parlé d’elle et je ne parlerai pas d’elle sur mes réseaux sociaux. Je pense que vous expulsez les gens. Une fois j’ai évoqué un peu de politique pour lui donner un exemple et les gens ont commencé à me sauter dessus sans même m’être positionné. C’est juste entrer dans le sujet et les critiques pleuvent déjà sur vous.

Quel type de contenu vous convient le mieux ?

Les bobines fonctionnent très bien, un format qui a été lancé il y a environ un an pour concurrencer TikTok. Ils ont plus de portée et touchent plus de personnes, même si je dois aussi vous dire que cela coûte encore plus cher de les faire. J’en ai récemment lancé un qui a touché près d’un million de personnes. C’est brutal. Les problèmes météorologiques et environnementaux fonctionnent également beaucoup, mais d’un point de vue très basique.

L’image est-elle très importante pour réussir sur Instagram ?

Pour rien. Je crois que la clé du succès, plus que l’image, c’est de se spécialiser et d’avoir un thème précis. Au début, il semblait qu’Instagram était très superficiel, mais maintenant, il existe des comptes très divers et des personnes de toutes sortes qui vous donnent mille choses différentes. Je crois que nous sommes déjà en train de surmonter la superficialité et que vous pouvez trouver beaucoup plus de choses intéressantes. Au final, vous devez vous différencier et faire du contenu de qualité. Je parie sur la météorologie et l’environnement et je me débrouille très bien.

Quitteriez-vous la télévision pour vous consacrer exclusivement aux réseaux sociaux ?

Pas pour le moment car ça ne me donne pas de stabilité à ce niveau, mais on ne sait jamais pourquoi la vie prend tant de virages. Pour l’instant je peux vous dire que je suis journaliste, ce qui est aussi un plus quand il s’agit de communiquer, et que je vais continuer à prendre des heures de sommeil pour entretenir le compte comme avant.

Il dit que les réseaux ne lui donnent pas de stabilité, mais il y a beaucoup de gens qui en vivent.

Oui, vous pouvez très bien vivre, même si les revenus dépendent de ce que chaque personne bouge, du nombre d’adeptes, de la cache ou du niveau auquel elle se réveille. Je travaille avec des marques et ça me donne des extras, mais pas de stabilité. Soit vous êtes au plus haut niveau avec de nombreux followers, soit vous ne pouvez pas en vivre.

En parlant de marques… Vous avez refusé de promouvoir un produit parce qu’il n’était pas satisfaisant ou parce que vous n’aimez pas ce que l’entreprise transmet ?

Oui, j’ai refusé de promouvoir divers produits dont je sais qu’ils sont polluants. Je ne peux pas vendre un mode de vie respectueux de l’environnement et ensuite promouvoir des produits qui sont à l’opposé. Ce serait aller à l’encontre de mes principes de promouvoir tout ce qui ne respecte pas l’environnement.

J’imagine que pour garder les followers, il faut publier du contenu fréquemment et apparaître toujours avec le sourire. Que se passe-t-il lorsque vous passez une mauvaise journée ?

C’est très difficile. Par exemple, j’ai eu un mois d’août horrible à cause de problèmes de santé et cela m’a coûté cher, mais je savais que je devais le faire. Alors je mords la balle. Vous pouvez disparaître un jour, mais pas plus.

Y a-t-il beaucoup de harcèlement et de machisme sur les réseaux sociaux ?

En général, oui, bien qu’avec moi les gens se comportent bien car mon sujet est très blanc, la météo et l’environnement. Oui c’est vrai que j’ai toujours un hater qui sort les choses de leur contexte ou me critique. Et quant au machisme, oui il y en a, mais je passe sur le sujet et essaie de m’entendre.

Êtes-vous lié à d’autres influenceurs?

Oui, l’une des meilleures choses qu’Instagram m’a apportée est le nombre de personnes que j’ai rencontrées et qui m’ont appris des choses. Cela vous ouvre beaucoup de monde et élargit beaucoup votre agenda. Pour vous dire un nom, je m’entends très bien avec Flora González ou Isabel Marín.

Pensez-vous que le poste d’influenceur a une date d’expiration ?

Je pense que non. J’entends ça depuis des années et au final, ce que je vois, c’est qu’Instagram grandit de plus en plus et s’empare de tout. S’il ne peut pas battre l’ennemi, il le rejoint. Je pense que nous allons faire plus, pas moins. Par exemple, la publicité est beaucoup plus efficace de cette façon. Chaque fois que vous avez quelque chose à dire, vous aurez votre trou.

Suivez les sujets qui vous intéressent