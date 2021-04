“ Être le coéquipier de Russell le même que celui de Hamilton ”

Le patron de Williams, Jost Capito, estime qu’il est aussi difficile de se mesurer à George Russell au sein d’une équipe que d’être le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Russell a fait un travail assez léger à la fois de Robert Kubica et de Nicholas Latifi pendant son séjour avec Williams et n’a pas encore été surqualifié par son coéquipier alors qu’il courait pour l’équipe Grove.

Et Capito pense qu’affronter Russell est un défi très difficile et l’a comparé à se battre avec Hamilton aux Silver Arrows – mais il pense également que Latifi mérite plus de crédit pour le travail qu’il fait en essayant de garder Russell sur ses gardes.

«Être le coéquipier de George est très difficile», a déclaré Capito au podcast Beyond The Grid de F1.

«La même chose que d’être le coéquipier de Lewis, c’est toujours difficile.

«Mais je suis impressionné par la façon dont il gère cela. C’était son année recrue l’année dernière, il doit donc apprendre, et il a appris de cela. Il doit prouver cette année ce qu’il a appris l’année dernière. Il a occupé quelques onzièmes positions l’an dernier, alors il était près d’un point l’an dernier. Il travaille très dur.

«Je pense qu’il peut montrer et s’améliorer beaucoup cette saison. Je pense qu’il est meilleur que sa réputation.

La légende a provoqué par inadvertance un émoi lorsqu’il a qualifié Russell de conducteur «exigeant», mais ne voulait pas dire que cela devait être interprété comme un trait négatif.

«Il est exigeant», a déclaré Capito.

«Là où je l’ai déjà dit, ce n’est pas facile de travailler avec lui, [this isn’t] négatif. Non, c’est un compliment. Parce qu’il est exigeant, il en veut de plus en plus, il n’est jamais content et le conducteur ne doit jamais être content de ce qu’il a.

«Mais il a la capacité de mettre l’équipe derrière lui. Tout le monde est vraiment motivé et motivé pour lui donner ce qu’il demande, et c’est une capacité dont un pilote de haut niveau a vraiment besoin.

