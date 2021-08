in

16/08/2021 à 18:51 CEST

.

L’Estonien Rein Taaramae (Intermarché Wanty), vainqueur de la quatrième étape à Picón Blanco et nouveau maillot rouge de la course, a avoué qu'”être le leader de la Vuelta est une sensation spectaculaire”.

“Être le leader d’un grand tour est le rêve de tout cycliste. J’avais gagné la Vuelta il y a 10 ans et maintenant je l’ai atteint à 34 ans et c’est une sensation spectaculaire, je suis très heureux de ce résultat”, a-t-il déclaré. mentionné.

Taaramae a révélé que dans son équipe “ils sont fous” d’une victoire qui “est quelque chose de très grand”, puisque “porter le maillot de leader est quelque chose dont on ne pouvait même pas rêver”.

Concernant la course, il a révélé que son directeur « lui a dit hier que l’escapade allait venir et qu’il fallait qu’il l’essaie » ; et qu’il avait déjà “attaqué” Picón Blanco “la dernière fois” qu’il l’avait téléchargé.

Il croit aussi que “La clé” de sa victoire a été l’attitude “de l’équipe Jumbo Visma”, qu’il en aurait probablement été empêché “s’il avait voulu se déplacer pour (Primoz) Roglic”, l’ancien leader, actuel vainqueur de la course et grand favori.

Taaramae a admis s’être “senti très confiant” dans l’évasion et a ajouté qu’il avait réalisé quelque chose qu’il “recherchait depuis longtemps”, être le leader d’un grand par étapes, quelque chose qu’il “avait essayé” notamment. et était proche d’atteindre le Giro d’Italia. .