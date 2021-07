Être mère et olympienne, une mission presque impossible aux Jeux de Tokyo

20/07/2021 à 21h55 CEST

Être mère n’est pas facile. Être une mère et une athlète d’élite, encore moins. Mais être mère et participer à Jeux de Tokyo cela semble être une dichotomie insurmontable. Cette question, latente comme non résolue, a fait un bond dans la sphère publique avec une force renouvelée lundi soir après Ona Carbonell annoncera que ni son fils de presque un an, ni sa compagne, ne se rendront au Japon en raison « des conditions difficiles imposées par le gouvernement.

Le nageur a rapporté que ils devraient tous les deux être enfermés dans une chambre d’hôtel pendant plus de deux semaines qui durera votre séjour à Tokyo. En outre, devrait voyager de la villa pour allaiter, un risque potentiel pour l’équipement en période de pandémie. Grâce à votre profil Instagram, Carbonell a appelé tous les athlètes dans un contexte similaire à aider à « rendre cette situation visible et à normaliser quelque chose qui devrait l’être, mais qui n’est évidemment pas & rdquor ;.

Celui de Carbonell Ce n’est pas un cas isolé. Le premier non plus. La vérité est que le comité organisateur n’avait pas envisagé l’entrée des bébés de mères allaitantes jusqu’à ce que le basketteur canadien Kim Smith Gaucher a déclaré dans ses réseaux : « Être une mère qui allaite ou être une athlète olympique & rdquor ;. Dépêchez-vous, Tokyo a répondu le 30 juin que « si nécessaire & rdquor; les enfants des athlètes allaitantes pourraient les rejoindre au Japon.

La déclaration a suscité l’indignation des personnes touchées. Le footballeur américain Alex Morgan était l’une des plus énergiques : « Je ne sais pas ce que signifie « si nécessaire ». Est-il déterminé par la mère ou le CIO ? Nous sommes des mères olympiques et nous leur disons : c’est NÉCESSAIRE & rdquor ;. La star américaine, qui a accouché il y a un an, s’est de nouveau exprimée dans les dernières heures : “C’est difficile d’être loin de ma fille aussi longtemps & rdquor;. Une plainte qui ne comprend pas les frontières.