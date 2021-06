Être ou ne pas être le premier

19/06/2021 à 21:05 CEST

Carles Rosell

C’est être ou ne pas être. Touchez le ciel ou noyez-vous sur le rivage. La promotion en First se décidera ce soir au stade Montilivi. Pas un an après le douloureux revers avec Elche comme bourreau, Gérone a une nouvelle opportunité de se tailler une place dans l’élite, parmi les plus grands. Fruit d’une impressionnante série de résultats, l’équipe qui s’entraîne Francisco Rodriguez Il faut 90 minutes, ou 120 s’il y a enfin un prolongement, pour monter. Toujours avec l’autorisation de Rayon Vallecano, l’autre candidat. Le bilan, pour l’instant, est en faveur des Catalans, qui affrontent cette fin de saison avec le score favorable du match aller. Un précieux 1-2 qui force ceux de Andoni Iraola marquer au moins deux buts pour confirmer le retour. Tout ou rien dans le stade, qui aura à nouveau des spectateurs dans les tribunes. Il ne se remplira pas, car la pandémie ne le permet pas encore. Mais 1 500 choisis seront pour soutenir son équipe. Celui qui n’a jamais réussi à clore un play-off et qui espère qu’une fois pour toutes, le dénouement sera celui souhaité.

Les comptes sont clairs. S’il gagne, Gérone sera premier. Si vous êtes à égalité, la même chose se produira. C’est qu’il montera même s’il perd 0-1. Un 1-2 enverra le jeu en prolongation. Une demi-heure de plus de souffrance, qui finirait bien si le résultat ne change pas. Un trébuchement avec plus de buts, même avec une seule différence de buts, laisserait l’équipe de François avec une envergure de nez et Lightning serait le gagnant. Le vent souffle en faveur de ceux à domicile, mais la finale est ouverte.

Le technicien le sait et ne veut pas que personne se détende. Le message qu’il a répété ces derniers jours est que “nous n’avons encore rien fait”. Il veut que tout le monde soit activé et c’est pourquoi il aura tout son personnel. Un scénario impossible à imaginer il y a des mois, mais qui dans le match le plus important de la saison est une réalité.

Peu de doutes dans le onze

Les fans connaissent les onze par cœur, même si pour aujourd’hui une question apparaît. Tout d’abord, il est temps de savoir comment vous allez Yan couto. Le Brésilien, intouchable dans le couloir droit, s’est blessé à Vallecas. Un coup violent à la cuisse a forcé son remplaçant. Il s’est amélioré au fil des jours et il semble qu’il arrive en bon état, mais François a le dernier mot. Si Couto va bien, il jouera. Sinon, ce sera Jordi Calavera qui prendra sa place.

L’autre question est de savoir qui sera le compagnon de Mamadou Sylla en point d’attaque. Le bélier est l’un des noms propres de cette promotion. Il a marqué deux buts, un avec Almería et l’autre jour sur le terrain du Rayo. Il a également servi deux passes décisives. Ce sera le titre oui ou oui. Dans des conditions normales, il le ferait aux côtés de Yoel Bárcenas, assez irrégulier au cours de la saison mais qui a été découvert lors des derniers matchs. Le problème, c’est qu’il vient du Panama, accumulant les performances internationales en quelques jours. Et de deux voyages transocéaniques. Tout dépendra de votre condition physique, si vous êtes frais et avec des jambes pour endurer un final très exigeant. Oui François ne les a pas tous, vous pouvez parier sur Cristhian Stuani. Un footballeur “qui sait très bien lire ce type de match”, selon l’entraîneur lui-même. Toute une institution à Montilivi et une véritable menace pour Rayo, sa victime préférée. Avec un profil différent de Bárcenas, il faudra voir pour qui il opte François. Le reste de l’équipe de départ semble chanté. Jean Charles, un jour de plus, il sera placé sous des bâtons. Le trident central sera celui formé par Bueno, Juanpe et le jeune homme Arnau Martinez. Franquesa, buteur à Madrid il y a sept jours, répétera à gauche. La salle des machines l’occupera Cristoforo sur le pivot, avec Gumbau Oui Monchu faire des intérieurs.

Gérone est soutenu par sa séquence à Montilivi. Ils n’ont plus perdu à domicile depuis le 7 mars, date à laquelle ils ont été dépassés par Almería. En tant que local, ils ont sept victoires consécutives. Un autre argument en faveur de l’optimisme est ajouté. Une défense presque insurmontable. Du 16 avril à aujourd’hui, il n’a encaissé que trois buts.

Ce n’est pas facile pour Rayo, qui a besoin de marquer au moins deux buts pour renverser un résultat, celui du match aller, qui lui est assez défavorable. Andoni Iraola Il a toute son équipe et réfléchit à l’opportunité d’apporter des modifications au onze. Qasmi, commencé dimanche dernier, pourrait laisser son poste à Andrés Martin en point d’attaque.

Compositions probables :

GÉRONE : Juan Carlos ; Couto, Juanpe, Santi Bueno, Arnau Martínez, Franquesa ; Cristoforo, Gumbau, Monchu ; Bárcenas ou Stuani et Sylla

RAYO VALLECANO : Luca Zidane ; Advíncula, Catena, Saveljich, Fran García; Isi Palazón, Óscar Valentín, Santi Comesaña, Álvaro; Trejo et Andrés Martín.

ARBITRE : Iglesias Villanueva (Galicien)