L’animateur de “ Late Show with Stephen Colbert ” supplie le lutteur professionnel devenu acteur de ne pas mettre la course présidentielle sur sa liste de choses à faire, s’exclamant que le travail est très fastidieux et rempli de paperasse.

Stephen Colbert plaide avec Dwayne “Le rocher»Johnson à renoncer à l’idée de lui présenter sa candidature à la présidence. Deux jours seulement après le “Jumanji: le prochain niveau“La star a partagé ses réflexions sur les résultats du sondage en le suggérant parmi les prochains candidats à la présidentielle”,The Late Show avec Stephen Colbert»L’animateur a souligné que l’acteur n’apprécierait pas un travail aussi« ennuyeux ».

«Être président, c’est ennuyeux», a crié Stephen à la caméra lors de l’épisode du mardi 13 avril de son talk-show de fin de soirée. Le comédien / producteur de 56 ans a suggéré plus tard que Dwayne ne cadrerait pas bien avec le travail de paperasse. «Tout cela est de la législation, de la diplomatie et de la paperasse. Et comme nous le savons tous, le papier bat le rock », a-t-il plaisanté.

Soulignant que rien n’est personnel, Stephen a ajouté: «Écoutez, les gens. J’adore Dwayne «Rock» le Johnson autant que le prochain homme d’âge moyen qui aime «Fast Cars Go Zoom». “Contrairement à beaucoup de ceux qui ont voté pour Dwayne, il a souligné:” Pour l’amour de Ludacris, Dwayne! Nous n’avons pas besoin d’une autre célébrité à la Maison Blanche! »

L’ancien hôte de “Le rapport Colbert»A poursuivi en notant:« Le fait que les gens aiment quelque chose ne signifie pas que nous devrions lui remettre les codes nucléaires. » Il a continué à exprimer son argument à ce sujet: «En bout de ligne, Dwayne, vous n’aimerez même pas le concert. Vous êtes une star de l’action. »

Dwayne n’a pas encore commenté le plaidoyer de Stephen. Le “Baywatch»La star, cependant, a taquiné sur la possibilité de lui assumer la course présidentielle. «J’ai cet objectif d’unir notre pays. J’ai aussi le sentiment que si c’est ce que veulent les gens, je le ferai », a-t-il déclaré lors d’une conversation virtuelle le dimanche 11 avril avec Willie Geist au “Aujourd’hui«.

Avant de partager son souhait caché d’unir le pays, Dwayne s’est également rendu sur Instagram pour partager sa réflexion sur les résultats du sondage le plaçant au sommet des candidats à la présidentielle les plus recherchés. “Humiliation. Je ne pense pas que nos pères fondateurs aient JAMAIS imaginé un six-quatre, chauve, tatoué, mi-noir, mi-samoan, buvant de la tequila, conduisant une camionnette, un homme portant un sac banane rejoignant leur club – mais si cela arrive, c’est ‘ Sois mon honneur de vous servir, le peuple », a-t-il écrit.

