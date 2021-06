Être rejeté pour des prêts? Voici comment devenir un emprunteur intelligent

in

Vérifiez au préalable si vous répondez à tous les critères nécessaires à l’approbation d’un prêt tels que des antécédents de crédit positifs, un revenu stable, etc.

Vous en avez marre de devoir faire face à un refus à chaque fois que vous faites une demande de prêt ? Les experts disent qu’il doit y avoir quelque chose que vous faites mal. Notez qu’être un emprunteur intelligent n’est pas si difficile du tout.

Rohit Garg, cofondateur et PDG de Smartcoin, déclare : « Il suffit de bien jouer ses cartes. Avant tout, il faut souligner les principales causes de leur échec à recevoir des prêts des organismes financiers.

Raisons pour lesquelles votre demande de prêt est rejetée

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre prêt pourrait être refusé.

Un score CIBIL ou un score de crédit insuffisamment bas pourrait entraîner le rejet d’un prêt. Vous avez peut-être involontairement fourni des informations erronées ou invalides au prêteur, pour lesquelles au cours du processus la demande de prêt a été rejetée. formulaireVous souhaitez demander un montant de prêt élevé qui dépasse votre éligibilité actuelleDéfaut de produire ou de soumettre les documents nécessaires à l’approbation du prêt, etc.

Voici comment vous pouvez garantir l’approbation du prêt chaque fois que vous faites une demande

Garg, déclare : « D’une manière générale, le statut de revenu actuel et la cote de crédit d’un demandeur de prêt sont les principaux facteurs pris en compte par un prêteur avant de sanctionner un prêt. Cependant, cela ne révèle pas l’ensemble du tableau, car d’autres facteurs entrent également en jeu. »

Il est également possible qu’un prêteur refuse d’accorder un prêt à un demandeur sur la base d’autres aspects, qui, selon les experts, pourraient être de mauvais antécédents professionnels, un manque de revenu stable et des problèmes pour maintenir des flux de trésorerie ou des liquidités adéquats.

Voici comment obtenir l’approbation d’un prêt ;

L’un des points importants dans l’approbation des prêts est le score CIBIL. Garg ajoute : « Il faut conserver son score CIBIL bien au-dessus de 750 pour garantir la sanction des prêts par les prêteurs. Un mauvais pointage de crédit est lié à une mauvaise image et peut dissuader le prêteur de marquer vert la demande de prêt.

Les experts disent que les emprunteurs devraient faire un effort pour rectifier les lacunes et les erreurs présentes dans leur rapport de crédit. Cela signifie payer les cotisations impayées à temps et éviter les pertes de points dues à des paiements tardifs ou à des défauts de paiement.

Ne déposez pas plusieurs demandes de prêt car cela n’aide pas vraiment de quelque façon que ce soit. Cela semble non seulement fallacieux, mais est également considéré comme une faute professionnelle financière. Faire une demande de prêt auprès de plusieurs prêteurs réduira également votre pointage de crédit.

Cela dit, Garg ajoute, « avec l’évolution des temps, beaucoup de choses ont changé. Il est désormais possible d’obtenir du crédit même avec un faible pointage de crédit. De nombreux prêteurs et organismes de technologie financière new-age créent des vagues dans la mer financière en offrant des facilités de crédit aux emprunteurs ayant un mauvais crédit sur la base de paramètres de crédit moins rigoureux. »

L’écueil de ces options de prêt étant que le taux d’intérêt perçu est comparativement plus élevé que celui supposé pour bénéficier d’un crédit avec un score CIBIL juste, bon ou excellent.

En outre, il existe également d’autres moyens d’emprunter un crédit avec un mauvais score : faire appel à quelqu’un avec un bon score de crédit pour postuler avec vous en tant que véritable cosignataire.

Garg déclare : « Avoir un cosignataire améliore vos chances d’obtenir l’approbation de votre prêt par les prêteurs. Avoir un cosignataire de confiance présente également d’autres avantages. Enrôler un cosignataire avec un excellent historique de crédit peut vous aider à obtenir un taux d’intérêt inférieur même si vous êtes qualifié pour obtenir l’approbation par vous-même.

