Être rejeté pour des prêts? Voici comment vous pouvez être un emprunteur intelligent

La technologie et les interventions numériques ont permis aux prêteurs de combler plus facilement l’écart pour les emprunteurs entre ce qui peut être payé et ce à quoi les emprunteurs aspirent.

Avec les applications de prêt et les plates-formes en ligne, le marché des prêts a adopté une nouvelle approche de l’octroi de prêts, dans laquelle les gens n’ont plus à attendre en économisant petit à petit avant de faire un gros achat ou une dépense importante, ou même d’attendre l’approbation d’un prêt. Il est simplement disponible instantanément en quelques heures ou en une journée.

Les experts disent qu’avec un accès aussi facile au crédit, les emprunteurs qui ont pris le processus pour acquis sont rejetés pour d’autres prêts des NBFC et des fournisseurs de prêts instantanés, en raison de leur mauvaise cote de crédit et de leurs antécédents de crédit.

Si vous faites également partie de ceux qui utilisent ces fournisseurs d’argent instantané ou prévoyez de les utiliser, il existe des moyens d’emprunter de l’argent afin d’éviter d’être rejeté pour des prêts à l’avenir.

Évitez d’emprunter pour des achats impulsifs

N’empruntez pas avec des taux d’intérêt élevés, juste pour faire du shopping. Les émotions jouent un rôle important lors de la prise de décisions d’achat, ce que les spécialistes du marketing du monde entier exploitent par le biais de publicités et de promotions. Par conséquent, il est conseillé de ne pas emprunter pour des dépenses discrétionnaires. Gardez à l’esprit que faire de la thérapie de détail avec de l’argent emprunté n’est pas la voie à suivre.

Montant à emprunter

Pour commencer, n’empruntez pas plus que ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez rembourser. Lors de l’emprunt, notez que vos dépenses EMI globales ne dépassent pas 50 pour cent de votre revenu mensuel. En fonction de votre revenu mensuel, si vous voulez savoir ce que devrait être votre dépense EMI, vous pouvez utiliser un calculateur EMI pour connaître l’EMI mensuel que vous pourriez payer, avant de contracter un prêt.

Durée de prêt courte

Cela ressemblera à une bonne affaire au début, que vous devrez faire de plus petites EMI chaque mois, mais les prêteurs / banques le font pour offrir des durées de prêt plus longues. Avec une ancienneté plus longue, l’intérêt finit également par être plus élevé en raison de la période. Une longue durée signifie un paiement d’intérêts plus élevé.

Retard de paiement

La pénalité ou les intérêts supplémentaires au total s’avèrent être un montant énorme, qui aurait autrement pu économiser si vous aviez payé vos cotisations à temps. Les paiements manquants peuvent ne pas sembler un gros problème, mais ils ont un impact direct sur votre pointage de crédit et gâchent vos chances d’obtenir un prêt à l’avenir. Si vous avez une dette continue, disent les experts, il ne faut pas faire de compromis sur le paiement de leur dette et épargner ou investir.

Profiter d’avantages fiscaux

Le gouvernement offre des avantages fiscaux sur les prêts, tels que la déduction fiscale sur le prêt immobilier en vertu des articles 24 et 80EE de la Loi de l’impôt sur le revenu, les intérêts payés sur le prêt d’études sont également entièrement déductibles. Si vous faites partie de ceux qui essaient d’imposer des avantages en profitant des prêts, disent les experts, il n’est pas logique de maintenir le prêt en cours uniquement pour bénéficier d’avantages fiscaux. D’autre part, essayez de comparer le coût effectif du prêt avec les rendements que vous pourriez gagner si le montant était investi.

