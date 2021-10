Daniel Ricciardo ne s’est pas excusé d’avoir été un peu « sale » dans sa bataille en cours avec Carlos Sainz à Austin.

McLaren et Ferrari se battent pour la troisième place du championnat des constructeurs et à l’exception de Charles Leclerc, qui s’est éloigné pour terminer quatrième, leurs trois autres pilotes étaient tous à égalité au Grand Prix des États-Unis.

Sainz devait affronter seul deux McLaren et a terminé 7e, Ricciardo s’est finalement éloigné de lui pour terminer cinquième et la Mercedes de Valtteri Bottas a divisé le duo.

Lando Norris, quant à lui, qui courait également avec son ancien coéquipier espagnol, est rentré à la maison juste derrière la deuxième Ferrari en huitième position.

Par la suite, Ricciardo a réfléchi à plusieurs reprises lorsqu’il s’était battu avec Sainz, dont la dernière avait conduit l’Espagnol à dire à la radio de l’équipe « ça s’est un peu sali » après que les voitures aient été en contact et que la Ferrari ait subi des dommages à la plaque d’extrémité de l’aile avant. .

« [Sainz] avons fait une bonne attaque plus tard dans la course et nous sommes évidemment allés côte à côte, et un peu de roues qui claquent. C’était donc très amusant et j’avais vraiment besoin de tenir bon pour tout ce que je pouvais », a déclaré Ricciardo, cité par Motorsport.com, à propos de l’incident du 43e sur 56e.

« Évidemment, vous n’essayez pas délibérément d’entrer dans quelqu’un, mais c’est évidemment un peu une course de frottement.

«Et quand vous vous mettez à l’extérieur, vous êtes évidemment un peu plus exposé. Donc rien n’était délibéré, mais je suppose que c’est le risque qu’il a couru en essayant à l’extérieur.

A propos du commentaire radio de Sainz, Ricciardo a ajouté : « C’est cool. Je suis content d’être sale. Je suis un gars sympa, donc être sale de temps en temps, c’est bien !

À propos de leurs escarmouches précédentes, Ricciardo a déclaré : « Le premier tour a été très amusant. J’ai eu Carlos je pense au début, puis il m’a ramené avec un bon coup en dehors de [turn] six en sept.

«Ensuite, je l’ai récupéré au virage 17, je pense à l’intérieur. C’était donc trois types de changements de position dans le premier tour, ce qui était cool, mais c’était crucial pour moi d’obtenir un top cinq.

« Charles a montré que Ferrari était plus rapide, nous ne pouvions pas suivre ce rythme. Alors évidemment, c’est quelque chose que nous devons encore essayer de trouver. Mais battre l’un d’entre eux est assez gratifiant.