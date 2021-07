Être trop impatient peut vous coûter cher : les malwares se faisant passer pour Windows 11 se multiplient | La technologie

in

Les utilisateurs les plus impatients recherchent un moyen de passer à Windows 11, et les développeurs de logiciels malveillants profitent de la précipitation.

Nous devons toujours nous rappeler que la meilleure façon de mettre à jour vers une nouvelle version de tout programme ou système d’exploitation est d’utiliser les canaux légaux. Sinon, il y a beaucoup chances d’être trompé et d’installer des programmes défectueux ou des logiciels malveillants qui endommagent votre matériel ou l’exposent à de mauvaises pratiques. Sans surprise, cela se produit avec Windows 11.

Bien que nous parlions de Windows 11 depuis des mois, il reste encore du temps pour qu’il soit officiellement lancé et les ordinateurs de la plupart des utilisateurs sont mis à jour avec Windows 10. Nous vous rappelons que vous pouvez désormais vérifier si votre équipe le fera ou restera telle qu’elle est actuellement. Cependant, les copies commencent à atteindre des pages non officielles et il faut être très prudent.

Comme indiqué dans Kaspersky, il existe déjà des versions de Windows 11 sur le réseau qui masquent en fait les logiciels malveillants ou ne sont que des logiciels malveillants. Les cybercriminels sont de plus en plus efficaces et ils savent tromper les utilisateurs.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

L’un des exemples montrés par la société de cybersécurité Kaspersky se trouve dans un fichier qui prétend être le programme d’installation de Windows 11. Celui-ci porte le nom 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe et il occupe pas moins de 1,75 Go. Mais malgré la taille, presque tout est une information inutile pour cacher son véritable objectif.

En avançant dans les différents menus d’installation, une série de programmes s’ajoutent à votre ordinateur dont les objectifs sont afficher des publicités très intrusives et voler toutes les informations et mots de passe possible.

Mais ce n’est qu’un des des centaines d’exemples et de variétés qu’ils ont trouvés sur le net et dans lesquels de nombreux utilisateurs tombent sûrement qui souhaitent installer Windows 11 dès que possible. Malheureusement, son efficacité peut être très élevée lorsqu’il surpasse l’antivirus : c’est le même utilisateur qui accepte son installation.

Le mieux est toujours d’aller à la source officielle et si vous voulez utiliser Windows 11 il faut être patient : bientôt atteindra la plupart des ordinateurs et le fera gratuitement. Cela ne vaut pas le risque.