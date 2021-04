« Etre un champion est un objectif difficile à atteindre »

05/04/2021 à 17h00 CEST

Fernando Alonso a parlé sur «Sky Sports F1» de son passé en Formule 1 et de ce à quoi il ressemble maintenant et dans un avenir pas trop lointain. L’Asturien a rappelé, entre autres, quelle a été sa meilleure saison pour lui: « Je pense que 2012 a été la meilleure saison pour moi dans le style de conduite, les résultats et tirer le meilleur parti de la Ferrari. Cette année-là, j’ai pu obtenir 100% de la voiture. « Alonso est revenu en F1 pour gagner et revenir aussi compétitif qu’il l’était dans ses meilleures années et pense qu ‘ » j’espère que je serai proche de cela cette année encore parce que J’ai beaucoup appris en deux ans en F1« dit l’Espagnol qu’il a l’air très compétitif à son retour.

Alonso a remporté le titre de champion du monde à deux reprises et a été finaliste à trois reprises. Maintenant, il est revenu pour décrocher son troisième titre mondial mais il sait que ce n’est pas du tout facile de voir la grille de compétition qui se trouve maintenant dans le grand cirque: « Nous voulons tous gagner, mais un seul peut le faire et à la fin de l’année, il n’y a qu’un seul champion. C’est un objectif difficile à atteindre. La F1, et le sport en général, ne sont pas exactement des mathématiques avec lesquelles vous pouvez planifier les choses à l’avance. Vous essayez juste de rendre votre voyage le plus agréable possible », assure l’espagnol.

L’Asturien est clair que cette saison sera de retrouver des sensations, de travailler dur et de réaliser des améliorations avec l’Alpine, mais son objectif se fixe surtout en 2022 lorsque le règlement de la F1 changera et il pourra, à son avis, vraiment se battre pour la victoire: « Quoi Je veux faire, c’est faire mes preuves, essayer d’aider l’équipe à ce moment important de la transition de Renault à Alpine et du grand avenir que je pense qu’il a. Je suis ici pour aider l’équipe avec l’expérience et les connaissances que j’ai accumulées et pour ajouter de l’élan à l’équipe pour continuer à partir de 2022 », déclare le double champion du monde.

A 39 ans, Alonso poursuit le rêve de remporter à nouveau la couronne de champion et travaillera dur pour obtenir les meilleurs résultats même si ce n’est pas à court terme: J’essaie de faire de ce retour une bonne opportunité de gagner des courses et d’être aussi compétitif que possible., mais pas avec un objectif clair ou un calendrier fixe. Vous travaillez dur pour obtenir des résultats et ces rêves que vous avez dans la tête »a conclu le pilote d’Alpine.