Être un enfant dans le monde du rush

10/12/2021

Act à 12h28 CET

Marina Borràs

Nous avons besoin de quelque chose, et nous pouvons le commander en ligne et l’avoir à la maison en seulement 24 heures. Nous ne savons pas comment faire une recette et, d’un simple clic, nous avons des milliers de tutoriels. Un ami nous envoie un long audio sur WhatsApp et nous pouvons l’écouter en moitié moins de temps, tout comme des vidéos YouTube ou des séries Netflix. Finalement: l’immédiateté est notre pain quotidien puisque les technologies sont là pour rester.

Et ce n’est pas seulement une question technologique, c’est que nous vivons en courant. L’art de vivre que nous menons ne favorise généralement pas le calme et la sérénité, mais bien l’inverse : hâte, impatience et répétition incessante de « cours, on n’y est pas arrivé & rdquor ;. Et comment nos garçons et filles vivent cela ?

Comment le cerveau réagit aux technologies

La surstimulation technologique fait référence au phénomène par lequel nous recevons une grande quantité de stimuli qui rendent notre cerveau est exposé à des signaux constants de mouvement, de lumière, de son& mldr; instantanément et presque sans repos pour nos sens.

Cette réception de stimuli dans le cerveau d’un enfant, qui est en plein développement, est d’autant plus préoccupante qu’elle affecte grandement le capacité de concentration. Comme Catherine L’Ecuyer nous l’a dit dans l’un des événements Educar es Todo, « une exposition prolongée à des changements rapides d’images au cours des premières années de la vie conditionnerait l’esprit à des niveaux de stimulus plus élevés, ce qui conduirait à un inattention plus tard dans la vie & rdquor ;.

L’exposition à long terme aux technologies tôt dans la vie peut conduire à l’inattention plus tard dans la vie | Unsplash

C’est-à-dire que si les enfants s’habituent à recevoir des stimuli intenses au cours des premières années de leur vie à partir de tablettes, mobiles, téléviseurs et autres appareils, il sera plus probable plus tard qu’il leur sera difficile de faire attention en classe, de se concentrer en lisant un livre ou amusez-vous avec un jeu de société. Bref, le la vraie vie semblera ennuyeuse par rapport à la vie virtuelle.

Enfants surstimulés, cerveaux anesthésiés

Afin que l’on comprenne mieux comment se déroule ce processus, la psychiatre Marian Rojas Estapé explique que « l’attention est portée sur le cortex préfrontal et, lorsqu’un bébé naît, il est profondément immature & rdquor ;. « Le cortex préfrontal d’un bébé est activé par trois choses : lumière, son et mouvement& rdquor ;. Juste ce que les appareils technologiques offrent.

Au fur et à mesure que ce cortex préfrontal mûrit, nous espérons que les enfants seront capables de prêter attention à des objets immobiles et non lumineux, qu’ils pourront assister en classe, lire un livre ou attendre tranquillement dans une file d’attente, par exemple. Mais c’est très compliqué si dès le plus jeune âge votre attention a été saturée de stimuli très intenses.

La précipitation facilite la surprotection

Maintenant que nous connaissons les effets d’une exposition excessive des enfants à la technologie, il y a un autre problème que nous ne pouvons pas oublier et qui est également causé par notre mode de vie marqué par la précipitation : surprotection.

Plusieurs fois, nous sommes tellement débordés et cela nous coûte tellement d’aller à tout, que nous finissons par faire pour nos enfants choses qu’ils pouvaient déjà faire pour eux-mêmes, par exemple : les habiller, les nourrir, préparer leur sac à dos pour l’école & mldr;

Nous le faisons avec une très bonne intention, sans aucun doute, mais la vérité est que nous leur envoyons le message voilé de « Je le fais déjà, vous ne pouvez pas & rdquor; ou « Je ne pense pas que vous en soyez capable & rdquor;, et cela ne va pas du tout profiter à nos petits.

Avec ce type d’action, entre autres, nous ne favorisons pas l’autonomie de nos enfants pour notre confort. Et c’est ce que nous voulons ?

5 clés pour sortir de l’immédiateté :

Établir un calendrier dans lequel les téléphones portables et la télévision ne seront pas utilisés. Tout comme il existe une routine pour s’asseoir pour manger, vous pouvez créer une routine pour jouer ou discuter en famille. Faites des activités de plein air et enseignez des jeux qui sont plus appréciés à l’extérieur de la maison.Lire une histoire avant de dormir. Une histoire courte, un chapitre dans un livre – tout est bon pour encourager votre amour de la lecture et vous aider à vous détendre pour dormir. Jeux de société: questions, énigmes, mimétisme, argile, lettres, etc. Un championnat de jeu de société peut être aussi amusant que n’importe quelle console. Vous pouvez apprendre à cuisiner une recette facile ensemble ou décorer un meuble que vous avez à la maison : impliquez-le dans tâches quotidiennes et lui apprendre à valoriser le processus autant que le résultat. La route est toujours plus agréable sans se presser !