Etsy courtise Gen-Z avec un accord de 1,6 milliard de dollars pour le revendeur de mode Depop

Un panneau annonçant le vendeur en ligne Etsy Inc. est visible à l’extérieur du site du marché du Nasdaq à Times Square à la suite de l’offre publique initiale (IPO) d’Etsy sur le Nasdaq à New York

Etsy Inc (ETSY.O) a annoncé mercredi qu’il rachèterait la société de revente de mode axée sur la génération Z Depop pour 1,63 milliard de dollars, cherchant à attirer les jeunes acheteurs et à renforcer sa position sur un marché en plein essor des vêtements vintage ou usagés.

Après une augmentation des ventes due à une pandémie au cours de l’année dernière, Etsy, l’une des plateformes de commerce électronique les plus connues au monde pour les produits faits à la main et les articles vintage, estime que le marché américain des vêtements d’occasion représentera à lui seul 64 milliards de dollars d’ici 2024.

Le PDG Josh Silverman a déclaré qu’il considérait Depop comme “la maison de revente pour les consommateurs de la génération Z” et pensait qu’il y avait un potentiel important pour développer ses activités alors qu’il cherchait à compenser le retour des consommateurs dans les centres commerciaux et les magasins de détail plus traditionnels au cours de la prochaine année. .

“Ceci (Gen-Z) est un groupe démographique énorme et c’est le groupe démographique précurseur”, a-t-il déclaré aux analystes lors d’un appel téléphonique pour discuter de l’accord.

Depop, basée à Londres, fondée il y a dix ans par l’entrepreneur Simon Beckerman pour que les lecteurs de son magazine puissent acheter des articles en vedette, est connue pour ses collections vintage et streetwear et compte plus de 26 millions d’utilisateurs dans plus de 147 pays.

Environ 90 % de ses utilisateurs ont moins de 26 ans et il s’agit du 10e site d’achat le plus visité parmi les consommateurs de la génération Z aux États-Unis, selon la société.

Le boom de la revente a incité des entreprises telles que Gap Inc (GPS.N) et Vera Bradley à s’associer aux acteurs du secteur Poshmark (POSH.O) et ThredUp (TDUP.O).

Silverman s’attend à ce que Depop augmente l’empreinte d’Etsy dans les vêtements, une catégorie en pleine croissance à mesure que les gens retournent au travail et à l’école. En 2020, Etsy a enregistré environ 1 milliard de dollars de ventes brutes de vêtements et son chiffre d’affaires global a doublé.

Neil Saunders, directeur général de la société de recherche sur le commerce de détail GlobalData, a déclaré que l’accord devrait donner à Etsy une nouvelle voie de croissance alors qu’il revenait d’un sommet causé par la pandémie.

Les actions Etsy ont augmenté d’environ 3% en début de séance.