Etta James fait la liste des albums américains, ‘At Last’

Etta James n’avait que 17 ans lorsqu’elle avait son premier succès R&B, en 1955, avec « La giroflée ». Son record des charts immédiatement après a connu des hauts et des bas, c’est le moins qu’on puisse dire, mais elle a atteint un nouvel objectif le 21 août 1961, lorsque sa patience a été récompensée avec son premier album de charts aux États-Unis. À juste titre, il s’appelait At Last.

James a marqué une autre entrée dans les charts R&B vers la fin de 1955 avec “Good Rockin’ Daddy”, mais a ensuite dû attendre 1960 pour toute autre action de vente. Puis elle a commencé une série d’entrées à la fois soul et pop avec des singles aussi beaux que “All I could do was Cry” et “My Dearest Darling” qui ont culminé avec le succès au début de 1961 de l’une de ses ballades les plus célèbres et les plus durables, la plus a couvert “At Last”.

Cette chanson est allée au n ° 2 du R&B, a produit un suivi dans le Top 5 de ce classement avec « Trust In Me », le Top 20 « Fool That I Am », puis un autre gagnant du top dix dans « Don’t Cry, Baby . ” Ensuite, l’album nommé d’après ce smash “At Last” lui a finalement donné une place de choix dans le palmarès des albums Billboard cette semaine d’été en 1961, faisant sa première apparition au n ° 141. Le LP a été produit par ses payeurs chez Chess Records, les frères fondateurs de la société, Phil et Leonard Chess.

At Last a en fait été publié par Chess avant même le single de la chanson titre qui est devenu une marque de commerce d’Etta, mais il a fallu neuf mois pour faire ses débuts. Il a grimpé au n ° 69, en 12 semaines, et avant la fin de l’année, Etta – maintenant âgée de 23 ans – avait un modeste single pop qui ne figurait pas sur la liste R&B, le double face “It’s Too Bientôt à savoir” et “Seven Day Fool”. Enfin, elle obtenait la reconnaissance constante qu’elle méritait.

