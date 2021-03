Étude: 9 personnes sur 10 terminent leur deuxième dose de vaccins Pfizer et Moderna Covid-19

Une nouvelle étude du CDC fournit un autre type de bonnes nouvelles sur les vaccins: les Américains ont été incroyablement diligents pour obtenir leur deuxième injection de Covid-19.

C’était une réelle préoccupation concernant les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna, les deux premiers vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, qui ont tous deux un calendrier à deux doses. Comme je l’ai écrit en décembre, la littérature de recherche sur d’autres vaccins multidoses était troublante. Environ la moitié des patients n’ont jamais reçu leur deuxième ou troisième dose.

Une injection de ces vaccins Covid-19 à deux doses confère un certain niveau de protection, mais afin de maximiser l’immunité d’un individu et d’éliminer presque tout risque de maladie, la deuxième injection est nécessaire. Moins l’immunité est robuste, plus le Covid-19 pourrait persister longtemps. C’est pourquoi les conclusions du CDC sont si encourageantes.

Près de 9 Américains sur 10, 88%, qui étaient éligibles pour recevoir une deuxième dose des vaccins Pfizer / BioNTech ou Moderna avaient reçu leur deuxième injection à la mi-février. Presque tous l’ont fait dans le délai recommandé (17 à 25 jours pour Pfizer; 24 à 32 jours pour Moderna).

Un autre 8,6 pour cent des personnes qui ont eu leur premier coup n’avaient pas encore eu leur deuxième mais étaient toujours dans l’intervalle autorisé. Seulement 3,4 pour cent des personnes qui ont reçu leur première dose avaient manqué la fenêtre pour leur deuxième injection.

Les résultats prometteurs s’accompagnent de quelques mises en garde. Premièrement, de nombreuses personnes qui ont été vaccinées lors de la première vague se sont fait vacciner sur un lieu de travail ou à leur domicile si elles vivent dans une maison de retraite. Cela peut avoir augmenté le respect du calendrier à deux doses.

«À mesure que les groupes prioritaires s’élargissent, le respect de l’intervalle posologique recommandé pourrait diminuer», ont averti les auteurs de l’étude.

Les personnes qui doivent faire tout leur possible pour se faire vacciner dans une clinique ou leur médecin peuvent ne pas être aussi diligentes que les infirmières ou les résidents des maisons de retraite. L’adhésion au vaccin anti-HPV multidose, ciblé sur les adolescents et les jeunes adultes, est catastrophique.

Les prestataires et les agents de santé publique qui administrent les vaccins ont des stratégies pour encourager les gens à suivre leur deuxième injection. Beaucoup prévoient un deuxième rendez-vous lorsque les gens reçoivent leur première dose. Philip Huang, directeur du département de la santé du comté de Dallas au Texas, m’a dit en décembre que son agence aurait accès à une base de données publique avec chaque personne qui a reçu un vaccin – et quel vaccin elle a reçu – et que cette information pourrait être utilisée pour envoyer SMS aux patients leur rappelant de recevoir leur dose de suivi.

Mais des interventions plus ciblées pourraient être justifiées. L’étude du CDC note que les Indiens d’Amérique et les autochtones d’Alaska étaient légèrement moins susceptibles que les autres groupes démographiques d’obtenir leur deuxième injection. Les informations sur la race et l’origine ethnique des personnes qui reçoivent un vaccin ne sont pas toujours déclarées non plus, de sorte qu’il peut y avoir d’autres inégalités que l’étude n’a pas pu détecter.

Le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson est également maintenant administré plus souvent. L’un de ses principaux arguments de vente est qu’il n’est pas nécessaire de s’inquiéter d’une deuxième dose (bien que la société ait commencé à tester des secondes doses, en particulier avec les nouvelles variantes qui continuent de devenir dominantes).

Mais mis à part les astérisques, c’est toujours une très bonne nouvelle. Ateev Mehrota de la Harvard Medical School m’a dit précédemment que les défis logistiques pour s’assurer que les patients reçoivent une deuxième dose étaient «énormes».

Au moins jusqu’à présent, l’Amérique a été à la hauteur de la tâche.