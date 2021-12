ÉTUDE : 97,8 % des jeunes patients vaccinés ont reçu une injection d’ARNm dans les jours suivant le diagnostic de myocardite

Une étude publiée cette semaine dans la publication Circulation de l’American Heart Association (AHA) a révélé que les jeunes patients qui ont souffert de myocardite ont reçu massivement une injection d’ARNm expérimental COVID-19 dans le mois suivant le début de la maladie cardiaque.

L’étude a examiné les données de 139 patients adolescents ou jeunes adultes, tous âgés de moins de 21 ans, « avec suspicion de myocardite dans les 30 jours suivant la vaccination COVID-19 » de 26 centres de santé en Amérique.

L’étude déclare : « La compréhension de l’évolution clinique et des résultats à court terme de la myocardite suspectée après la vaccination contre le COVID-19 a d’importantes implications en matière de santé publique dans la décision de vacciner les jeunes. »

Il a révélé que 136, ou 97,8%, avaient reçu un coup d’ARNm et 131, ou 91,4%, après un jab Pfizer avec 128, ou 91,4%, venant après le deuxième jab. L’âge médian était de 15,8 ans, les hommes (126 ans, ou 90,6 %) constituant la plus grande part. Les symptômes ont généralement commencé dans les 2 jours suivant l’injection, et les douleurs thoraciques (99,3 %) étaient le symptôme le plus courant.

L’étude a porté sur l’imagerie par résonance magnétique cardiaque (IRMc)

Dans sa conclusion, l’étude déclare : « Les résultats anormaux sur l’IRMc étaient fréquents. Les études futures devraient évaluer les facteurs de risque, les mécanismes et les résultats à long terme.

Il s’agit de la deuxième étude récente publiée par l’AHA montrant des informations alarmantes sur les coups de feu. Le mois dernier, il a publié une étude concluant que «la plupart des patients» courent un risque plus élevé de problèmes médicaux liés au cœur après une injection d’ARNm.

Cette étude a été réalisée par le cardiologue Dr Steven Gundry qui a inventé la chirurgie de transplantation cardiaque chez le nourrisson. Il y a eu des « changements spectaculaires chez la plupart des patients », a découvert Gundry, qui étaient plus à risque de crises cardiaques et d’autres syndromes coronariens aigus.

Pour publier cette étude, Twitter a utilisé des mesures pour tenter de la censurer, comme l’a écrit Tyler Durden pour Zero Hedge.

« Twitter a lancé un avertissement » lien dangereux « sur une étude de l’American Heart Association qui a révélé que les vaccins à ARNm augmentent considérablement le risque de développer des maladies cardiaques de 11% à 25% », a écrit Durden. Il a ajouté: « Cet avertissement … apparaît, obligeant l’un à cliquer sur » Ignorer cet avertissement et continuer « avant de pouvoir continuer. »

Cet avertissement demeure au moment de la rédaction de cet article.

Cette augmentation alarmante des problèmes de santé cardiaques a été observée par de nombreux médecins, dont le Dr Tahir Hussain à Londres.

« J’ai vu une forte augmentation des affections vasculaires liées à la thrombose dans ma pratique », a déclaré Hussain. « Des patients beaucoup plus jeunes sont admis et nécessitent une intervention chirurgicale et médicale qu’avant la pandémie. »

Donc, nous avons un autre médecin exposant les dangers des coups de feu …. Oh, attendez. Pas exactement. Hussain dit que c’est lié au « trouble de stress post-pandémique », ou PPSD, selon Paul Joseph Watson de Summit News.

Hussain a qualifié cela de « résultat direct de l’augmentation des niveaux de stress et d’anxiété causés par les effets du PPSD », et Mark Rayner, un thérapeute psychologique, a déclaré : « Tout le monde a entendu parler du TSPT, mais nous devons de toute urgence comprendre le PPSD. La pandémie et les blocages qui en résultent ont eu un effet massif sur la santé mentale de toute la nation. »

D’accord, il est certainement vrai que le gouvernement qualifiant les gens de « non essentiels » et réglementant complètement la vie quotidienne cause du stress. Ce n’est pas à se moquer. Mais, n’allons-nous vraiment pas considérer les coups du tout ?

Cette création d’un nouveau terme, PPSD, semble être une tentative claire de détourner l’attention des jabs. Comme l’a publié le blog The COVID World, cette nouvelle phraséologie a été inventée peu de temps après la publication de l’étude AHA de novembre. Le blog rapporte que plus de 250 000 Britanniques sont confrontés à de nouvelles maladies cardiaques, les 30 à 45 ans étant les plus à risque.

Alors que certains veulent simplement l’écrire comme PPSD, ils ignorent des personnes comme Stallone Edmonds Tepania dont Vaccine Impact a fait un rapport.

Tepania, 33 ans, est mère de 3 enfants et infirmière diplômée en Nouvelle-Zélande. On a diagnostiqué une péricardite, une autre maladie cardiaque associée aux piqûres, après sa deuxième injection.

« Elle déclare qu’elle a en fait été placée dans une section de l’hôpital qui soignait les blessures causées par les vaccins et qu’elle était la 7e personne admise ce jour-là souffrant d’un problème cardiaque à la suite d’un tir de Pfizer », a rapporté Vaccine Impact, qui comprenait une vidéo de Tepania. Il ressort clairement de la vidéo, qu’elle souffre et a du mal à respirer. Au début de la vidéo, elle déclare effectivement qu’elle choisissait ses mots de manière à ne pas être censurée.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.