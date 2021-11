Étude de l’Université de Washington : L’apprentissage en profondeur révèle des modèles 3D de machines à protéines

Les protéines, représentées dans différentes couleurs, interagissent pour former un complexe protéique. (UW Medicine Institute for Protein Design / Ian C. Haydon)

Une nouvelle étude examine la structure de centaines de complexes protéiques, de minuscules machines dans les cellules qui contrôlent tout, de la consommation d’énergie à la réplication de l’ADN. Des chercheurs de l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington ont aidé à diriger la recherche, qui tire parti de nouveaux outils d’apprentissage en profondeur et pourrait conduire à de nouvelles façons de traiter la maladie.

Ce printemps, l’IPD a dévoilé son logiciel d’apprentissage en profondeur pour prédire le repliement des protéines, dans la foulée d’un outil similaire construit par DeepMind, filiale d’Alphabet. Les outils ont stupéfié les chercheurs par leur vitesse et leur précision pour prédire comment les protéines se transforment en formes tridimensionnelles.

Les protéines sont constituées de chaînes de blocs de construction d’acides aminés, mais elles doivent se plier correctement pour fonctionner. RoseTTAFold d’IPD et AlphaFold de DeepMind ont été utilisés pour prédire la forme de milliers de protéines depuis leur sortie.

À l’intérieur des cellules, les protéines interagissent souvent les unes avec les autres dans des complexes protéiques de type machine qui effectuent diverses tâches. De nombreux médicaments approuvés interfèrent également avec les complexes protéiques, tels que les chimiothérapies qui détournent les machines impliquées dans la réplication de l’ADN et la division cellulaire.

Ian Humphrey, chercheur à l’UW Institute for Protein Design. (Photo UW)

« Pour vraiment comprendre les conditions cellulaires qui donnent lieu à la santé et à la maladie, il est essentiel de savoir comment différentes protéines d’une cellule fonctionnent ensemble », a déclaré le co-auteur principal Ian Humphrey, étudiant diplômé du laboratoire du directeur de l’IPD, David Baker, dans un communiqué de presse.

Dans la nouvelle étude, Humphrey, Baker et leurs collègues modélisent la plupart des interactions protéiques qui se produisent dans la levure Saccharomyces cerevisiae. Cet organisme unicellulaire ressemble aux cellules humaines dans la façon dont il remplit des fonctions de base telles que la croissance, la division, l’élimination des déchets et la détection de l’environnement, toutes contrôlées par des complexes protéiques.

La levure contient environ 6 000 protéines. Pour prédire laquelle de ces protéines pourrait interagir, les chercheurs se sont tournés vers la biologie évolutive. Au fur et à mesure que les protéines évoluent, elles accumulent souvent des mutations en tandem – si un élément constitutif est modifié dans une protéine, un élément constitutif correspondant est modifié dans une protéine partenaire. De tels changements en tandem assurent que le complexe reste intact.

Les chercheurs ont identifié des paires de protéines qui ont acquis des mutations de manière si liée, suggérant qu’elles pourraient interagir physiquement. Ils ont ensuite déployé RoseTTAFold et AlphaFold pour modéliser la forme tridimensionnelle de ces protéines en interaction.

Après avoir passé au crible des millions d’appariements potentiels, les outils d’apprentissage en profondeur ont extrait 1 506 protéines susceptibles d’interagir. À partir de ces protéines, les outils ont réussi à modéliser 712 complexes protéiques.

Plus de 100 des interactions protéiques n’avaient pas été identifiées auparavant. L’un des nouveaux complexes contient une protéine impliquée dans la réparation de l’ADN et la progression du cancer, et un autre contient une enzyme impliquée dans les troubles du développement neurologique et le cancer.

Les nouvelles découvertes ouvrent la porte à de futures enquêtes examinant les complexes et leur fonctionnement. Et ils pourraient finalement conduire à des médicaments qui interfèrent avec la machinerie cellulaire impliquée dans la maladie.

Directeur de l’Institute for Protein Design, David Baker. (Photo UW)

« Ces modèles donnent des hypothèses à tester par les expérimentateurs », a déclaré Qian Cong à Science, qui a publié l’étude jeudi. Cong est co-auteur avec Baker et a été chercheur à l’UW avant de devenir professeur adjoint au Southwestern Medical Center de l’Université du Texas l’année dernière.

Les nouvelles découvertes ont également ouvert la voie à des études ultérieures déployant RoseTTAFold et DeepMind pour cartographier l’univers des complexes protéiques humains.

L’étude a impliqué des experts en informatique, des chercheurs en évolution et des biologistes structurels qui ont aidé à interpréter les modèles protéiques tridimensionnels.

« Alors que les méthodes informatiques deviennent plus puissantes, il est plus facile que jamais de générer de grandes quantités de données scientifiques, mais pour donner un sens à tout cela, il faut toujours des experts scientifiques », a déclaré Baker dans le communiqué. « C’est la science communautaire à son meilleur. »