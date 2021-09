Étude de marché de Goibibo : les Millennials adorent voyager ! Des séjours haut de gamme et de luxe très prisés

in

Les réservations de voyages montent en flèche en 2021, car il y a une augmentation de 150% des réservations cette année, indique La dernière étude de marché de Goibibo ! Nous savons que les jeunes voyageurs indiens montrent des signes de confiance dans les voyages en cette période des fêtes. Les réservations sur la plate-forme Goibibo montrent que la catégorie d’hébergement premium a connu une augmentation d’environ 150 % des réservations par rapport à celles de février 2020.

S’adressant exclusivement à FinancialExpress.com, Sunil Suresh, directeur du marketing chez Goibibo, a déclaré : « Bien qu’il ne soit pas encore totalement libre, le voyage est certainement l’une des principales choses auxquelles les millennials veulent se livrer et nous prévoyons seulement que cela se développera davantage. alors que nous nous dirigeons vers la saison des fêtes d’hiver qui est parsemée de nombreux longs week-ends.

Des séjours haut de gamme et luxueux très prisés

Un aspect frappant est que les jeunes Indiens font des folies pour des séjours haut de gamme et luxueux. Le segment intermédiaire a connu une augmentation de 64% par rapport aux jours pré-COVID. De plus, 90 % des réservations dans les propriétés de luxe moyen et luxueux concernaient des escapades de week-end et des voyages court-courriers.

« Un jeune Indien sur deux choisit de voyager vers une destination culturellement riche. Cela a été soutenu par la disponibilité de diverses offres à valeur ajoutée et d’hôtels disponibles sur des plateformes comme la nôtre – qui rendent les vacances plus lucratives », a déclaré Sunil Suresh de Goibibo à FinancialExpress.com.

50 % des voyageurs optent pour des expériences culturelles

Les conclusions d’une récente étude de marché de Goibibo montrent que 50 % des voyageurs indiens optent pour des expériences culturelles dans des destinations telles qu’Agra, Jaipur, Jodhpur, Mysore, Udaipur et Gwalior.

Parmi celles-ci, c’est Jaipur qui s’est classée comme la ville la plus fréquentée, indiquant qu’environ 24% des voyageurs ont choisi un week-end rapide dans cette ville.

L’amour pour visiter des endroits comme Jaipur est compréhensible, car la ville respire une culture vibrante, un aperçu des forts royaux et la chaleur et l’hospitalité qui ajoutent à l’attrait du charme Rajputana.

Notamment, 35% des voyageurs indiens ont également choisi des propriétés face à la plage ou au bord de la rivière à Goa, Pondichéry, Rishikesh, entre autres. Les autres se sont dirigés vers les collines de Manali, Shimla, Darjeeling, Lonavala, Srinagar, Coorg, entre autres.

Sunil Suresh, directeur du marketing chez Goibibo, est convaincu d’une augmentation constante des réservations d’un mois sur l’autre dans tous les paysages de voyage. Qu’il s’agisse d’aller dans les collines, de se prélasser sur les plages ou d’opter pour des destinations culturellement riches, les prévisions de voyage pour les mois à venir s’annoncent certainement positives.

Alors que de plus en plus d’activités reviennent à la normale, les jeunes voyageurs sont désireux de sortir et d’explorer certaines des destinations de loisirs culturellement riches à travers le pays.

