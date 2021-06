Étude de moralité : Nous admirons les bienfaiteurs. Nous ne voulons tout simplement pas sortir avec eux.

Imaginez ceci : Vous avez travaillé dur toute l’année. Vous êtes épuisé. Chaque atome de votre cerveau et de votre corps réclame des vacances relaxantes. Heureusement, vous et votre partenaire avez réussi à économiser jusqu’à 3 000 $. Vous proposez un voyage à Hawaï, ces vagues bleues vous appellent !

Un seul problème : votre partenaire refuse, arguant que vous devriez tous les deux donner l’argent à une œuvre caritative. Pensez à combien de moustiquaires antipaludiques 3 000 $ pourraient acheter pour les enfants des pays en développement !

Vous pourriez vous demander : pourquoi mon partenaire semble-t-il se soucier davantage des étrangers à l’autre bout du monde que de moi ?

Un philosophe vous dirait que votre partenaire peut être un utilitariste ou un conséquentialiste, quelqu’un qui pense qu’une action est morale si elle produit de bonnes conséquences et que tout le monde mérite également de bénéficier du bien, pas seulement les plus proches de nous. En revanche, votre réponse suggère que vous êtes un déontologue, quelqu’un qui pense qu’une action est morale si elle remplit un devoir – et nous avons des devoirs particuliers envers des personnes spéciales, comme nos partenaires, nous devons donc donner la priorité aux besoins de notre partenaire par rapport à ceux d’un étranger.

Selon des recherches du Crockett Lab de l’Université de Yale, si vous êtes rebuté par la réponse anti-hawaïenne des vacances des conséquentialistes, vous n’êtes pas seul. La neuroscientifique Molly Crockett possède ont mené plusieurs études pour déterminer comment nous percevons différents types d’agents moraux. Elle a découvert que lorsque nous recherchons un conjoint ou un ami, nous préférons fortement les déontologues, les considérant comme plus moraux et dignes de confiance que les conséquentialistes.

En d’autres termes : lorsque nous recherchons quelqu’un avec qui sortir ou sortir, les bienfaiteurs extrêmes de la variété conséquentialiste n’ont pas besoin de postuler. (Il convient de noter que les déontologues peuvent également être des bienfaiteurs inconditionnels, juste à leur manière très différente.)

Les études de Crockett soulèvent de nombreuses questions : pourquoi nous méfions-nous des conséquentialistes malgré l’admiration de leur altruisme ? Avons-nous raison de nous méfier d’eux ou devons-nous essayer de passer outre cette impulsion ? Et qu’est-ce que cela signifie pour des mouvements comme l’altruisme efficace, qui dit que nous devons consacrer nos ressources à des causes qui feront le plus de bien aux gens, où qu’ils soient dans le monde ?

J’ai contacté Crockett pour discuter de ces problèmes. Une transcription de notre conversation, modifiée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Sigal Samuel

Dans le passé, ce sont généralement les philosophes qui ont enquêté sur les questions de moralité et d’altruisme, et ils se sont beaucoup concentrés sur les dilemmes sacrificiels.

Le plus célèbre est le Trolley Problem : devriez-vous faire le choix actif de détourner un chariot en fuite pour qu’il tue une personne si, ce faisant, vous pouvez éviter que cinq personnes le long d’une voie différente ne soient tuées ? Le conséquentialiste dit oui, car vous maximisez le bien global et les résultats sont ce qui compte. Le déontologue dit non, car vous avez le devoir de ne tuer personne pour parvenir à une fin, et vos devoirs comptent.

Dans vos études, vous examinez ces types de dilemmes sacrificiels, qui impliquent de faire du mal. Mais vous examinez également les dilemmes de la « bienfaisance impartiale », qui impliquent de faire le bien, et en particulier l’idée que nous ne devrions pas donner la priorité à notre famille et à nos amis lorsque nous faisons le bien. Pourquoi avez-vous décidé d’étudier ces dilemmes ?

Molly Crockett

Étudier la bienfaisance impartiale est vraiment juteux sur le plan psychologique, car cela est au cœur de nombreux conflits auxquels nous sommes confrontés dans nos relations sociales alors que le monde devient global et nous pensons à la façon dont nos actions affectent des personnes que nous ne rencontrerons jamais. Être un bon citoyen du monde se heurte maintenant à nos très puissantes tendances psychologiques à donner la priorité à nos familles et amis. Nous voulions donc étudier les conséquences sociales que les gens pourraient subir en raison d’avoir des vues conséquentialistes.

Sigal Samuel

Et qu’as-tu trouvé ?

Molly Crockett

En ce qui concerne les dilemmes sacrificiels, nous constatons qu’en général, les gens favorisent fortement les partenaires sociaux non conséquentialistes. Nous faisons beaucoup plus confiance aux gens s’ils disent que ce n’est pas bien de sacrifier une personne pour en sauver beaucoup d’autres.

En ce qui concerne les dilemmes de bienfaisance impartiale, nous voyons le même schéma. La préférence n’est pas aussi forte, ce qui me semble logique car une action utile a tendance à nous peser psychologiquement moins qu’une action nuisible. Mais nous voyons toujours que lorsqu’il s’agit de décider avec qui nous serons amis ou conjoints, nous avons tendance à préférer les non-conséquentialistes.

Sigal Samuel

Il y avait une exception dans les dilemmes de bienfaisance impartiale, n’est-ce pas ? Il s’est avéré que lorsque nous recherchons un leader politique, nous préférons en fait le conséquentialiste. Pour moi, il est tout à fait logique que nous préférions différents types d’agents moraux dans différents rôles sociaux. Vos résultats ont-ils été perçus comme surprenants ?

Molly Crockett

Eh bien, ce qui est remarquable, c’est que la psychologie morale jusqu’à présent a surtout porté sur des cas hypothétiques impliquant des étrangers. Mais de nouvelles recherches suggèrent qu’en réalité, le contexte relationnel est très important lorsqu’il s’agit de juger de la moralité des autres.

J’ai récemment commencé à collaborer avec Margaret Clark à Yale, qui est une experte en relations étroites. Nous testons certaines prédictions selon lesquelles les obligations morales sont spécifiques à la relation.

Voici un exemple classique : considérons une femme, Wendy, qui pourrait facilement fournir un repas à un jeune enfant mais ne le fait pas. Wendy a-t-elle fait quelque chose de mal ? Cela dépend de qui est l’enfant. Si elle ne fournit pas de repas à son propre enfant, alors elle a absolument fait quelque chose de mal ! Mais si Wendy est propriétaire d’un restaurant et que l’enfant ne meurt pas de faim autrement, alors ils n’ont pas de relation qui crée des obligations spéciales l’incitant à nourrir l’enfant.

Sigal Samuel

Totalement. La philosophie a horreur de l’incohérence, et l’application de la déontologie dans certains cas et du conséquentialisme dans d’autres peut sembler incohérente. Mais c’est peut-être en fait la chose la plus rationnelle d’appliquer différentes philosophies morales dans différents contextes relationnels.

Dans votre étude, l’histoire que vous racontez sur les raisons pour lesquelles nous préférons nous marier ou nous lier d’amitié avec des déontologues est que, naturellement, si je cherche quelqu’un pour me marier, je vais vouloir quelqu’un qui me donnera un traitement préférentiel par rapport à un étranger dans un autre pays. Mais juste pour donner un coup de pied un peu aux pneus de cette histoire : est-il possible que notre préférence vienne non pas parce que nous voulons quelqu’un qui nous donnera la priorité, mais parce qu’être avec des bienfaiteurs radicaux nous fait nous sentir mal à l’aise – parce que nous nous sentons immoral des secousses par rapport à eux?

Molly Crockett

C’est une question fascinante et quelque chose que nous n’avons pas testé empiriquement, mais ce serait très cohérent avec les travaux du psychologue de Stanford Benoit Monin sur la « dérogation bienveillante ». Il a essentiellement montré exactement ce que vous prédisez, à savoir que les gens se sentent moins chaleureux envers les personnes extrêmement morales et altruistes. Ses études ont montré que la mesure dans laquelle les gens n’aiment pas les végétariens est liée à leurs propres sentiments de conflit moral autour de la consommation d’animaux.

Sigal Samuel

Oui, nous n’avons pas tendance à aimer être entourés de gens qui nous font nous débattre avec des questions inconfortables. Surtout s’ils sont très insolents ou arrogants à ce sujet et que vous devez être avec eux tout le temps, comme avec un partenaire romantique.

Votre étude fait également référence à ce qu’on appelle le « modèle de choix du partenaire ». Pouvez-vous expliquer cela un peu?

Molly Crockett

Le « choix du partenaire » est un mécanisme par lequel les traits évoluent parce qu’ils favorisent le choix en tant que partenaire social. De nombreux travaux suggèrent que nos préférences pour la coopération ont évolué à travers des mécanismes de choix des partenaires, car les personnes qui étaient naturellement plus coopératives étaient plus susceptibles d’être choisies comme partenaires sociaux. Ils ont récolté les avantages d’être choisis, à la fois grâce au capital social et à la reproduction, puis ils ont transmis ces traits à la génération suivante.

Mon idée est que certaines de nos intuitions morales pourraient s’expliquer par le même mécanisme. Nos intuitions déontologiques, dans la mesure où elles signalent aux autres que nous sommes de meilleurs partenaires sociaux, nous rendent plus susceptibles d’être choisis, et donc elles sont transmises à la génération suivante.

Sigal Samuel

Attendez, déballez un peu cette explication évolutive. Par « par la reproduction », voulez-vous dire que les parents ayant des opinions déontologiques sont plus susceptibles d’élever leurs enfants avec des opinions déontologiques ?

Molly Crockett

À la fois cela, et… C’est plus spéculatif, mais dans la mesure où les intuitions morales déontologiques ont une composante génétique, cela pourrait aussi être transmis de cette façon. Évidemment, il n’y aura pas de gène pour les intuitions déontologiques. Il n’y a pas de correspondance un à un entre la génétique et les traits psychologiques complexes. Mais dans la mesure où ces traits découlent de processus cérébraux (et il y a beaucoup de preuves qu’ils le font), il peut y avoir une composante héréditaire.

Sigal Samuel

Cela me rappelle le nouveau livre de la neurophilosophe Patricia Churchland, Conscience, sur la base biologique de la moralité. Churchland et moi avons récemment parlé de la façon dont les différences cérébrales, qui sont sous-tendues par des différences dans nos gènes, façonnent nos attitudes morales – et comment celles-ci peuvent être hautement héréditaires. La génétique n’est donc pas tout, mais elle joue un certain rôle.

Molly Crockett

Absolument. En gros, mon travail est tout à fait compatible avec les vues de Churchland.

Je pense que l’argument qu’elle avance est cohérent avec certains de nos travaux empiriques montrant que lorsque les gens décident s’ils doivent tirer profit en faisant du mal à une autre personne, leur activité cérébrale suit à quel point les autres personnes trouveraient le choix nuisible. La conscience pourrait se manifester par le cerveau qui prédit comment les autres personnes verraient nos actions.

Sigal Samuel

Lorsque vous écrivez sur les implications de vos études, vous parlez spécifiquement d’altruisme efficace, un mouvement soutenu par Peter Singer, qui est probablement le philosophe utilitariste le plus influent au monde. Vous dites que les résultats des études suggèrent que si vous êtes un altruiste efficace, vous allez faire face à des obstacles en termes de façon dont les gens vous perçoivent, ce qui pourrait avoir un impact sur la capacité du mouvement à se développer. Que peuvent faire les altruistes efficaces pour atténuer leur perception négative potentielle ?

Molly Crockett

Je pense qu’il y a quelques possibilités. En voici une : nous avons montré dans d’autres travaux que lorsque les gens jugent de la louange des bonnes actions, ils considèrent à la fois les avantages que ces actions apportent et aussi à quel point il est agréable d’accomplir ces actions. Au contraire, nos données suggèrent que les gens évaluent plus fortement à quel point ils se sentent bien lorsqu’ils jugent de la louange, de sorte que les gens pourraient penser qu’une bonne action qui apporte très peu d’avantages mais vous donne une lueur floue vraiment chaleureuse est en fait plus digne d’éloges qu’une bonne action qui se sent détaché et sans émotion, mais apporte beaucoup d’avantages.

En s’appuyant sur cette idée, les altruistes efficaces pourraient mettre l’accent sur la satisfaction personnelle qui peut découler d’un don à des causes efficaces et parler de leur propre expérience personnelle avec le mouvement de manière à transmettre ce que cela signifie pour eux.

Dans mon laboratoire maintenant, nous commençons à beaucoup réfléchir à la narration – comment les histoires que nous racontons sur notre propre comportement et celui des autres donnent lieu à notre sentiment de nous-mêmes en tant qu’êtres moraux, et comment cela peut réellement changer notre comportement sur le long terme Cours. Je pense que le mouvement efficace de l’altruisme manque dans un certain sens une occasion de tirer parti du rôle très puissant que les récits jouent dans le façonnement de notre psychologie.

Sigal Samuel

Donc, si j’ai un récit sur moi-même qui souligne pourquoi avoir une approche de don plus fondée sur des preuves et plus rentable me fait vraiment me sentir bien et me donne cet éclat, ce qui pourrait intéresser davantage les gens à mon approche ?

Molly Crockett

Potentiellement. Bien sûr, transmettre cela peut se heurter à l’effet « dérogation bienveillante ». Il faudrait donc faire attention à ça.

Je pense que cette conversation montre à quel point il est difficile de changer le comportement moral. Il y a tellement de leviers différents sur lesquels vous pouvez appuyer pour essayer de changer un comportement, mais souvent ils fonctionnent en contradiction les uns avec les autres. Donc, si vous appuyez sur un, cela appuie par inadvertance sur d’autres leviers qui contrecarrent son effet. C’est un système complexe auquel nous avons affaire.

