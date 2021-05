Étude des données et des indicateurs de Covid-19 qui évaluent le déclin et la flambée en nombre

Dans une stratégie de test idéale, si une personne est testée positive, tous ses contacts des derniers jours sont testés. (Image PTI)

Le nombre de cas dans les trois métros qui ont d’abord fait face à la flambée de la deuxième vague de Covid-19 est témoin d’une tendance à la baisse des cas quotidiens maintenant. Cela est vrai pour Delhi, Pune, Mumbai. Mais cette baisse des nombres est-elle un vrai scénario ou simplement un vestige de moins de tests et d’enregistrements manquants ou incorrects? La réponse détermine si l’assouplissement de la restriction des activités normales est justifié. Voici une analyse détaillée basée sur les données pour trouver la réponse.

Y a-t-il suffisamment de données pour parvenir à une résolution?

Les données disponibles peuvent être utilisées pour réfléchir à trois questions importantes, si le déclin des cas a effectivement été une baisse de l’épidémie, quels sont les meilleurs indicateurs pour le déterminer et quelle est l’efficacité de la stratégie test-trace-traiter dans une ville tenue comme l’échantillon, dit l’Indian Express.

Les données disponibles peuvent aider à déterminer la positivité du test, c’est-à-dire les cas positifs identifiés dans le total des tests effectués et le taux de létalité des cas (CFR), c’est-à-dire les décès dus aux cas positifs identifiés. Il est calculé comme un décès n’importe quel jour parmi les positifs identifiés il y a 14 jours ou plus tôt.

Combien devraient être testés

Dans une stratégie de test idéale, si une personne est testée positive, tous ses contacts des derniers jours sont testés. Mais en raison de contraintes comme le temps, les équipements monétaires, seuls ceux avec lesquels il était en contact étroit (à haut risque) sont testés. Le test de positivité dans un tel scénario est élevé car la probabilité que ces personnes soient positives est élevée. Si les cas positifs identifiés sont isolés, la positivité du test sera faible, ce qui signifie que la propagation peut être contenue.

La positivité du test est-elle l’indicateur idéal?

C’est bon aussi longtemps que dans les premiers stades. Mais une fois qu’elle se propage suffisamment via une personne qui ne s’isolait pas, la chaîne de transmission est difficile à retracer. . Dans un tel cas, même lorsque les tests sont augmentés, le taux de positivité peut ne pas augmenter. Cela signifie que l’infection s’est largement répandue avec plusieurs cas asymptomatiques.

Le test de positivité fonctionne comme un déterminant lorsque l’épidémie est en déclin. Lorsque l’épidémie touche à sa fin, les tests effectués diminuent et la positivité diminue trop ou reste la même. Cependant, si la positivité augmente même lorsque le nombre de tests effectués est moindre, cela signifie qu’il est nécessaire d’augmenter les tests car la chaîne d’infection est toujours présente dans la population.

Le test de positivité est-il suffisant comme indicateur?

L’indicateur de test de positivité ne suffit pas car il ne prend pas en compte les cas asymptomatiques qui peuvent infecter les autres. C’est à ce moment que les indicateurs de taux de mortalité par cas (CFR) et de taux de mortalité par infection (IFR) entrent en jeu. Alors que le premier détermine le nombre de personnes positives identifiées qui sont décédées, le second indique combien de personnes infectées sont décédées. IFR est beaucoup moins que CFR car le dénominateur, c’est-à-dire les cas positifs non identifiés, est beaucoup plus grand.

En comparant CFR et IFR, on peut identifier la constante d’une maladie pour un groupe d’âge donné. Ainsi, même en l’absence de données IFR, si le CFR est plus élevé, on peut supposer qu’il y a un plus grand nombre d’infections non identifiées.

Que nous disent les trois indicateurs?

Lorsqu’il y a un taux de positivité élevé et un CFR élevé, les tests doivent être augmentés avec une enquête porte-à-porte et une recherche des contacts pour identifier la propagation de l’infection avant que la chaîne ne devienne introuvable.

Lorsqu’il y a un «taux de positivité élevé» et un «faible CFR», il y a une infection répandue, mais en raison de la bonne réponse du système de santé, le taux de mortalité est faible. Mais cela pourrait aussi impliquer une sous-déclaration des décès!

«Faible positivité du test» et «faible CFR» impliquent que l’épidémie est sous contrôle, tandis que «faible positivité du test» et «CFR élevé» indiquent des tentatives visant à maintenir intentionnellement une faible positivité du test.

Considérer la trajectoire épidémique de Pune avec les indicateurs mentionnés

Au début, la positivité du test était assez élevée, mais les cas étaient faibles, ce qui signifie qu’il y avait un grand nombre de positifs non identifiés et que seuls les contacts à haut risque étaient testés en raison de tests limités. Pendant le pic de la première vague, la positivité a également augmenté, indiquant la propagation de l’infection assez importante et la capacité de test insuffisante.

La positivité du test est restée stable lorsque les cas ont chuté d’octobre à décembre, ce qui signifie qu’il y avait une infection latente dans la population. La positivité a atteint son plus bas en janvier avant de remonter en février 2021 lorsque les cas ont également commencé à augmenter, ce qui laisse présager une deuxième vague,

En mars 2021, alors que les tests s’intensifiaient, la positivité n’atteignait pas les niveaux de la première vague, même lorsque le nombre de cas était beaucoup plus élevé. Il a commencé à chuter avant le nombre réel d’avril 2020, ce qui signifie que le système de santé fonctionnait mieux.

CFR, en revanche, donne une image similaire mais complémentaire. En mai 2020, le CFR élevé indique un manque de préparation pour le système de santé. Après être resté constant pendant un certain temps, il a recommencé à augmenter à la mi-octobre lorsqu’il a atteint son maximum par opposition au pic de cas atteint en septembre.

Comme le CFR est resté constant et assez bas depuis décembre 2020, cela suggère que le système de soins de santé de Pune a mieux fonctionné. Cependant, une légère augmentation du CFR fin avril 2020 était une prévision d’une deuxième vague plus contagieuse et d’avertir le système de santé d’être plus vigilant.

Avec l’analyse ci-dessus, il devient clair que le partage transparent des données par l’administration est le plus important pour comprendre les tendances d’une épidémie. Le dopage en nombre s en octobre a fait croire au public et à l’administration que le pire est passé, ce qui n’était pas vraiment soutenu par les indicateurs tels que la positivité des tests et le CFR. Il. Il est important que toutes les informations pertinentes soient disponibles afin que l’administration puisse prendre des décisions éclairées en période d’incertitude.

