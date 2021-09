Étude : Dispositif d’auto-collecte de sang d’une startup de Seattle précis pour les échantillons d’anticorps COVID-19

in

Dispositif Tasso-SST pour l’auto-collecte de sang. (Photo du Tasse)

Un dispositif auto-administré pour collecter du sang produit des échantillons d’anticorps de haute qualité et fonctionne avec succès chez une proportion élevée d’utilisateurs, selon une étude sur des personnes ayant déjà été infectées par le COVID-19 dirigée par des chercheurs de Seattle.

Le dispositif expérimental, fabriqué par la startup Tasso basée à Seattle, a le potentiel de supplanter certaines prises de sang normalement prélevées dans une veine dans les cliniques.

Le dispositif Tasso-SST agit sur la partie supérieure du bras, prélevant le sang d’un réseau de capillaires sous la peau. Le patient appuie sur un bouton de l’appareil, qui perce la peau avec une lancette à ressort et crée un vide pour aider à recueillir le sang.

Des chercheurs de Tasso, de l’Université de Washington et du Fred Hutchinson Cancer Research Center ont testé l’appareil chez 99 participants à l’étude. Un groupe s’était remis d’un précédent COVID-19 et devait avoir des anticorps contre le virus, et un deuxième groupe n’avait aucun antécédent de la maladie.

Le test a été conçu pour demander si les patients produisaient suffisamment d’anticorps contre le virus pour en faire don aux personnes atteintes d’infections en cours. Les échantillons auto-collectés ont été comparés aux échantillons prélevés avec l’appareil sous surveillance et avec du sang prélevé dans une veine par un phlébotomiste.

Les résultats des anticorps pour chaque participant étaient similaires parmi tous les échantillons, ont découvert les chercheurs. C’est même si les échantillons Tasso-ST ont été soumis à des conditions imitant l’expédition de 48 heures, par rapport au traitement immédiat des échantillons prélevés par le phlébotomiste.

“Il y avait une corrélation presque parfaite entre les résultats du sang veineux et les échantillons de sang capillaire”, a déclaré l’auteur principal Chihiro Morishima dans un communiqué de presse de l’UW. “Les résultats ont été aussi bons que nous aurions pu l’espérer”, a ajouté Morishima, professeur agrégé de médecine de laboratoire et de pathologie.

Les résultats sont en phase avec les recherches précédentes montrant que les anticorps ont tendance à être stables dans les échantillons de sang.

Bien que les échantillons soient en bon état, certains participants ont dû utiliser l’appareil deux fois pour obtenir suffisamment de sang. Quatre-vingt-cinq participants (93,4%) ont généré suffisamment de sang pour l’analyse lors de leur première tentative, contre 90 participants (98,9%) avec un prélèvement sanguin réussi dans une veine. Presque tous les participants avaient au moins une formation collégiale.

L’appareil est conçu pour collecter plus de sang que la piqûre moyenne au doigt, ce qui donne en moyenne environ 1/3 de millilitre dans l’étude. C’est suffisant pour l’analyse manuelle effectuée dans l’étude, bien que les instruments automatisés puissent nécessiter plus.

D’autres études avec Tasso-SST restent en cours, y compris une autre étude sur les anticorps COVID-19 chez Fred Hutch financée en partie par Amazon. Tasso VP of Product Nick End est également un ancien senior manager de la gestion des produits chez Amazon.

Tasso a été lancé par le PDG Ben Casavant et le CTO Erwin Berthier, qui ont tous deux obtenu un doctorat en génie biomédical de l’Université du Wisconsin-Madison.

En juillet dernier, la société de 9 ans a levé 17 millions de dollars en plus des 13,1 millions de dollars de subventions antérieures de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) et du National Institute of Health (NIH).

Tasso commercialise également un dispositif d’auto-collecte pour stocker et transporter de petits échantillons de sang séchés sous forme de points sur une bandelette. Cet appareil a été autorisé en mai dans l’Union européenne pour des utilisations non diagnostiques, telles que la surveillance des niveaux de composants sanguins pendant les essais cliniques. Cet appareil utilise une technologie similaire à celle du Tasso-SST.

Tasso a financé la nouvelle étude, a participé à la recherche et a approuvé le manuscrit final. La société n’a pas été impliquée dans les décisions sur la façon d’analyser ou de présenter les données, selon PLOS One, qui a publié l’étude.