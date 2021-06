Étude du ciel des étoiles : comment l’instrument PASIPHAE aiderait les scientifiques à examiner l’expansion soudaine de l’univers

in

PASIPHAE : Alors que la communauté scientifique du monde entier cherche à trouver des réponses sur l’origine de l’univers, un astronome indien dirige le développement d’un instrument important qui devrait être utilisé pour une étude du ciel afin d’étudier les étoiles. Selon un rapport d’IE, le projet de développement d’instruments est soutenu par plusieurs des principales institutions du monde. Cela indique la stature croissante de l’Inde en termes de capacité à construire des instruments complexes pour les études et la recherche astronomiques. Le projet s’appelle Polar-Areas Stellar-Imaging in Polarization High-Accuracy Experiment ou PASIPHAE, qui a été nommé d’après la fille du dieu grec du soleil. Cet instrument aiderait les scientifiques dans leur étude de la polarisation de la lumière provenant d’innombrables étoiles.

Deux polarimètres optiques de haute technologie seraient utilisés pour étudier simultanément le ciel du nord et du sud pendant l’enquête, selon le rapport. L’objectif serait de capturer la polarisation de la lumière stellaire d’étoiles très faibles. Ces étoiles sont très éloignées et par conséquent, leurs signaux de polarisation n’ont pas encore été étudiés de manière systématique. Les mesures du satellite GAIA aideraient à déterminer les distances entre ces étoiles et la Terre.

Avec l’aide de ces données et d’un nouveau polarimètre appelé Wide Area Linear Optical Polarimeter ou WALOP, les scientifiques entreprendraient une cartographie par tomographie par champ magnétique de très grandes zones du ciel, ajoute le rapport.

Les scientifiques pensent que l’univers, peu de temps après sa formation, est passé par une phase où il s’est étendu à un rythme rapide, avant de ralentir. Cependant, il n’y a aucune preuve directe d’une telle expansion inflationniste. Les experts sont d’avis qu’une conséquence définitive de cette inflation est qu’une certaine fraction du fond diffus cosmologique ou du rayonnement CMB aurait dû laisser des traces dans un type spécifique de polarisation appelé signal en mode B. Mais les tentatives précédentes de traçage de cette polarisation ont largement échoué en raison de la forte émission de rayonnement polarisé de la Voie lactée. En dehors de cela, la grande quantité d’amas de nuages ​​de poussière diffuse et polarise également la lumière des étoiles.

Les scientifiques ont comparé essayer d’étudier le signal de polarisation du rayonnement CMB à travers l’émission de la galaxie actuellement à essayer de regarder les étoiles faibles pendant la journée.

C’est là qu’intervient le PASIPHAE. Les instruments calculeraient la polarisation de la lumière des étoiles sur de grandes parties du ciel, puis, à l’aide des mesures de distance de GAIA, un modèle tridimensionnel de la poussière galactique et de la structure du champ magnétique serait créé. . Grâce à cela, la lumière polarisée de premier plan due à la galaxie pourrait être supprimée afin que les scientifiques puissent rechercher le signal en mode B.

