Étude – En vedette Bitcoin News ⋆ Crypto nouveaux médias

Une nouvelle étude montre qu’Ethereum est la crypto-monnaie la plus populaire parmi plus de 4 000 adultes interrogés à Singapour. Le deuxième crypto le plus populaire est le bitcoin, suivi du cardano.

Le nouvel état 2021 de Crypto à Singapour, une étude conjointe de Seedly, Gemini et Coinmarketcap, a été publié lundi. Il contient une enquête menée auprès de 4 348 adultes de 18 à 65 ans vivant à Singapour et de différents revenus des ménages.

L’enquête a été menée entre le 29 juin et le 9 juillet. Elle comprenait 2 862 répondants qui ont déclaré être actuellement détenteurs de crypto et 1 486 répondants qui ont déclaré ne pas être détenteurs de crypto. Un détenteur de crypto sur cinq interrogés était une femme.

Selon les résultats de l’enquête, 78% des personnes interrogées qui possédaient une crypto ont déclaré qu’elles possédaient de l’ethereum (ETH), 69% ont déclaré Bitcoin (BTC), 40% ont déclaré Cardano (ADA), 31% ont déclaré Binance Coin (BNB) et 25% ont déclaré XRP. Le rapport décrit :

Sur les 2 862 détenteurs de crypto, 2 236 d’entre eux détiennent actuellement l’ETH. BTC est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire, avec 1 975 des détenteurs de crypto qui la conservent. Viennent en troisième et quatrième position ADA et BNB, détenues respectivement par 1 141 et 893 investisseurs.

Les crypto-monnaies les plus populaires selon l’enquête. Source : rapport de Seedly, Gemini et Coinmarketcap.

Le rapport note : « ETH, BTC et ADA étant les crypto-monnaies les plus populaires pour les deux sexes, les femmes détiennent et échangent en fait XRP et DOT. [polkadot] plus que leurs homologues masculins. USDT [tether], d’autre part, est plus populaire parmi les détenteurs masculins de crypto.

Les investisseurs en crypto ont également révélé comment ils ont été affectés par la pandémie de Covid-19. Le rapport note: «Sur 2 862 personnes qui ont investi dans la crypto, les deux tiers d’entre elles ont investi davantage dans la crypto en raison de la pandémie de Covid-19.» Le rapport ajoute : « La pandémie de Covid-19 a incité davantage de Singapouriens à investir dans la crypto. »

