Étude: le contrôle républicain du gouvernement de l’État est mauvais pour la démocratie

Fin mars, la Géorgie a adopté une nouvelle loi de vote restrictive qui, en fait, permet à la législature de l’État républicain de confier à des agents partisans la responsabilité de disqualifier les bulletins de vote dans les circonscriptions à tendance démocrate. La loi est l’une des huit propositions au moins des législateurs du GOP dans les assemblées législatives des États du pays pour accroître l’influence partisane sur l’administration électorale – et l’une des plus de 360 ​​projets de loi d’État qui restreindraient les droits de vote d’une manière ou d’une autre.

De nouvelles recherches en science politique suggèrent que cette vague de tentatives pour restreindre le droit de vote n’est pas une anomalie: le contrôle républicain sur le gouvernement de l’État est corrélé à des baisses importantes et mesurables de la santé de la démocratie d’un État.

Le document, rédigé par le professeur Jake Grumbach de l’Université de Washington, construit une mesure quantitative de la santé démocratique au niveau de l’État aux États-Unis. Il a examiné les 50 États entre 2000 et 2018 pour comprendre pourquoi certains États sont devenus plus démocratiques au cours de cette période et d’autres moins. Les conclusions étaient claires: le GOP est le problème.

«Les résultats suggèrent un rôle minimal pour tous les facteurs, à l’exception du contrôle républicain du gouvernement de l’État, qui réduit considérablement les performances démocratiques des États au cours de cette période», écrit-il.

Alors que de nombreux chercheurs ont tenté de quantifier la santé de la démocratie dans différents pays du monde, l’article de Grumbach est le premier effort pour développer une sorte de système de classement pour les États américains. Il est toujours sous forme de document de travail, ce qui signifie qu’il n’a pas été évalué par des pairs. Mais le travail de Grumbach a été largement salué par d’autres politologues qui avaient lu un projet ou l’avaient vu le présenter lors d’une conférence.

«C’est l’un de ces articles qui me rend fier d’être un politologue empirique. C’est important, soigneusement fait et tout simplement intelligent », écrit Vin Arceneaux, professeur à l’Université Temple. «Cela nous aide non seulement à comprendre la politique américaine, mais aussi le recul démocratique en général.»

Et c’est encore une autre preuve que le Parti républicain est devenu une faction politique anti-démocratique.

Ce que le papier a trouvé

Lorsque j’ai parlé à Grumbach au téléphone de son travail, il a expliqué que son approche était inspirée de V-Dem, l’étalon-or de la science politique pour mesurer quantitativement la démocratie dans les pays du monde entier.

V-Dem décompose la démocratie en composantes individuelles, comme si la presse est libre ou si le peuple peut se rassembler pacifiquement, qui peuvent être mesurées et additionnées pour produire un score global de «démocratie» pour un pays donné. Vous ne pouvez pas simplement appliquer cela aux États américains directement; aucun endroit aux États-Unis n’est violemment répressif à la manière de la Chine ou de la Russie, de sorte que les mesures pourraient ne pas être suffisamment précises pour illustrer clairement les différences entre les États.

L’indice de démocratie d’État (SDI) de Grumbach est la première tentative d’utiliser une approche de style V-Dem pour mesurer les maux les plus subtils qui affligent la démocratie aux États-Unis. Les mesures comprennent la mesure dans laquelle un État est gerrymandered au niveau fédéral, s’il autorise l’inscription des électeurs le jour même et si les criminels sont autorisés à voter. Il inclut également des indicateurs de justice pénale, comme le taux d’incarcération des Noirs dans un État, qui sont conçus pour mesurer la coercition de l’État.

Pour transformer ces métriques en un score réel, Grumbach utilise un processus à la fois subjectif et algorithmique.

La partie subjective s’efforce de déterminer si une pratique individuelle, comme les lois d’identification des électeurs, est utile ou nuisible à la démocratie. Grumbach utilise ensuite un algorithme pour déterminer dans quelle mesure chacune de ces pratiques doit compter pour le score global d’un état, soit négativement, soit positivement. Ce processus automatisé a fini par minimiser les mesures de la justice pénale, qui ne sont guère prises en compte dans le score final d’un État. En revanche, l’algorithme a donné un poids significatif aux pratiques électorales comme le gerrymandering (négatif) et l’enregistrement le jour même (positif).

Avec un système en main, Grumbach a ensuite procédé à la notation des 50 États chaque année entre 2000 et 2018, de -3 (pire) à 2 (meilleur). Les cartes suivantes montrent les changements dans les scores d’état; plus la couleur est claire, plus le score est mauvais.

Jake Grumbach

En regardant simplement la carte, vous pouvez relever le schéma clair des États avec des gouvernements républicains qui obtiennent des scores inférieurs en 2018 à ce qu’ils ont fait en 2000. Cette année-là, l’État moyen contrôlé par le GOP était légèrement plus démocratique que sa moyenne contrôlée par les démocrates. pair. Au cours des deux décennies suivantes, le score républicain moyen a considérablement diminué.

Jake Grumbach

Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles cela se produit. Peut-être que les États républicains ont connu des niveaux élevés de changement démographique, ce qui a poussé les électeurs blancs à adopter la suppression des électeurs en réponse. Peut-être que les républicains ont gagné le pouvoir dans des États où les partis étaient fortement polarisés, ce qui a soulevé les enjeux du conflit politique et a poussé les titulaires à essayer de sécuriser leur emprise sur le pouvoir.

Pour tester ces théories, Grumbach a mené une série d’analyses de régression conçues pour isoler les corrélations entre le score de démocratie d’un État et des variables telles que le pourcentage d’électeurs non blancs et les mesures de polarisation au niveau de l’État. Il est frappant de constater que ces choses importaient peu ou pas du tout.

Seules deux choses ont vraiment fait: si un État était contrôlé par des républicains et si les républicains avaient récemment acquis ce contrôle. Les États contrôlés par les républicains en général étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir de moins bons résultats dans l’indice de la démocratie d’État au fil du temps; Les États républicains avec une histoire récente d’élections serrées, comme le Wisconsin et la Caroline du Nord, étaient particulièrement susceptibles de décliner de 2000 à 2018.

«Parmi les États contrôlés par les républicains … ceux dont les récentes élections ont été particulièrement compétitives sont les États à prendre des mesures pour réduire leurs performances démocratiques», écrit-il.

Les conclusions du document suggèrent qu’une politique républicaine nationale cohérente sur la démocratie est adoptée au niveau de l’État pour rendre plus difficile pour les électeurs de retirer leur pouvoir.

«Indépendamment des circonstances particulières ou de la géographie, les gouvernements des États contrôlés par le même parti se comportent de la même manière lorsqu’ils prennent le pouvoir», écrit Grumbach. «Les gouvernements d’États contrôlés par les républicains aussi distincts que l’Alabama, le Wisconsin, l’Ohio et la Caroline du Nord ont pris des mesures similaires à l’égard des institutions démocratiques.»

L’agenda anti-démocratique du GOP est réel

Pour être sûr, il ne s’agit que d’une étude et non encore examinée par les pairs, pour démarrer, elle ne devrait donc pas être considérée comme définitive. Et les sceptiques peuvent certainement faire des trous dans certains des choix de Grumbach.

Par exemple, on pourrait se demander à quel point les infractions antidémocratiques citées par Grumbach sont vraiment graves. Les lois sur l’identification des électeurs, pour prendre un exemple, ont compté contre de nombreux États républicains – mais les preuves quant à savoir si elles réduisent réellement le taux de participation électorale sont étonnamment mitigées. Un conservateur pourrait objecter que Grumbach fait une montagne d’une taupinière: créer une métrique qui fait paraître les États républicains plus mauvais que les démocrates alors qu’en réalité, les différences ne sont tout simplement pas si grandes.

Mais mis à part les chicanes méthodologiques, l’article semble capturer quelque chose de réel. L’une de ses contributions les plus précieuses est la façon dont il traite le gerrymandering.

Tracer des lignes pour donner à votre parti une longueur d’avance disproportionnée par rapport à ses chiffres est l’une de ces pratiques que personne ne peut vraiment défendre en termes démocratiques. Les autorités élues à l’étranger, comme le Hongrois Viktor Orbán, ont abusé des gerrymanders pour s’assurer qu’ils maintiennent un marteau sur le pouvoir national malgré l’obtention de moins d’une majorité de voix nationales.

Le SDI montre qu’aux États-Unis, le gerrymandering n’est pas un problème «des deux côtés». Il utilise 16 mesures différentes de gerrymandering pour évaluer la prévalence de la tactique dans différents états; Dix de ces mesures sont les facteurs les plus pondérés dans le score ultime de démocratie d’un État. Ces mesures montrent que les législateurs républicains abusent du gerrymandering d’une manière que les démocrates ne font tout simplement pas.

Certains de ces abus sont survenus assez récemment. Jetez un coup d’œil au score SDI de la Caroline du Nord au fil du temps – il commence à plonger peu de temps après que les républicains ont dessiné de nouvelles cartes en 2011, celles qui leur ont permis de gagner 77% des sièges de la Chambre de l’État en 2018 avec un peu moins de 50% des voix de l’État:

Jake Grumbach

(Il convient de noter que l’un des pires abus de la législature républicaine de Caroline du Nord – dépouiller le gouverneur démocrate Roy Cooper de pouvoirs clés après sa victoire en 2016 – ne prend pas en compte le score de l’État, car Grumbach n’a pas décidé d’un moyen satisfaisant de le faire. quantifier. Une manœuvre similaire effectuée par la législature de l’État du Wisconsin après la victoire du gouverneur démocrate Tony Evers en 2018 ne compte pas non plus dans le score SDI déjà sombre de l’État.)

Offrant un lest empirique pour un phénomène que nous avons observé en temps réel ces dernières années, l’article de Grumbach est un autre passage de l’histoire politique dominante de notre époque: la dérive du Parti républicain contre la démocratie. Et, surtout, c’est une dérive qui a commencé avant Trump et ses allégations de fraude en 2020. Les républicains n’avaient pas besoin de Trump pour adopter un gerrymandering extrême après le recensement de 2010; ses instincts antidémocratiques ont contribué à faire ressortir quelque chose qui était déjà là.

Nous avons toutes les raisons de nous attendre à ce que les choses empirent au lieu de s’améliorer.

La loi géorgienne, par exemple, est plus inquiétante que même les lois sur l’identification des électeurs. Cela donne aux républicains un contrôle plus direct sur l’administration électorale, leur permettant de contourner les règles en leur faveur: appliquer des normes strictes pour la disqualification des bulletins de vote dans les circonscriptions à tendance démocrate et laxistes dans celles à tendance républicaine, par exemple.

Une fois que les données du recensement 2020 seront disponibles, les États procéderont à un autre cycle de redécoupage. Cette fois, ceux qui veulent faire pencher la balance en leur faveur auront une main plus libre en raison d’une décision de la Cour suprême de 2019 selon laquelle les coureurs partisans ne peuvent pas être arrêtés par les tribunaux.

Il y a une raison pour laquelle Grumbach appelle les États, dans le titre du journal, «Laboratoires du recul démocratique». Les républicains se sont lancés dans une série de grandes expériences pour truquer un système politique un État à la fois – un système qui, lentement mais sûrement, sape les fondements du système politique libre américain.