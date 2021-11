Étude : Les enfants stéréotypent la technologie comme étant destinée aux garçons et non aux filles – mais pas pour la raison à laquelle vous pourriez vous attendre

(Annie Spratt / Unsplash Photo)

De nouvelles recherches de l’Université de Washington et de l’Université de Houston ont révélé que les stéréotypes de genre autour de l’informatique et de l’ingénierie pour les enfants peuvent commencer dès la première année et s’étendre jusqu’au lycée.

Bien que décevant, ce n’est pas tout à fait surprenant. La diversité des genres des lycéens qui suivent les cours d’informatique de l’AP, par exemple, a augmenté ces dernières années, mais les étudiantes représentent toujours moins de 30 % des candidats à l’examen de l’AP.

« Il y a eu beaucoup de recherches sur le » stéréotype des capacités « -que les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques et en sciences », a déclaré Allison Master, professeur adjoint de psychologie, de santé et de sciences de l’apprentissage à l’Université de Houston et auteur principal de l’étude.

« Mais c’est la première étude à dire que nous avons également ces stéréotypes sociétaux selon lesquels les garçons sont plus intéressés par les ordinateurs, les robots et l’ingénierie que les filles », a déclaré Master. « Quel effet ce genre de perception a-t-il sur les jeunes filles ? »

Dans des études portant sur plus de 2 200 enfants, 51 % des enfants et des adolescents ont déclaré que les filles s’intéressaient moins à l’informatique que les garçons, et 63 % d’entre eux ont déclaré que les filles s’intéressaient moins à l’ingénierie.

Lorsqu’on leur a demandé si les filles sont plus intéressées que les garçons par l’informatique, seulement 14% ont répondu que c’était le cas, et seulement 9% ont déclaré que les filles sont plus intéressées par l’ingénierie.

Les résultats suggèrent que les efforts visant à attirer plus de filles vers l’informatique et l’ingénierie ne devraient pas seulement viser à montrer aux filles qu’elles peuvent réussir intellectuellement dans ces domaines. Les efforts doivent les convaincre qu’ils veulent l’essayer en premier lieu, que ce sont des sujets qui plaisent aux filles comme elles.

La recherche évaluée par des pairs a été publiée en ligne la semaine dernière dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Les autres auteurs sont les professeurs de psychologie UW Andrew Meltzoff et Sapna Cheryan; Meltzoff est également codirecteur de l’Institute for Learning and Brain Sciences de l’UW.

Les chercheurs de l’étude des stéréotypes, de gauche à droite : Allison Master, professeure adjointe en sciences psychologiques, de la santé et de l’apprentissage à l’Université de Houston ; Andrew Meltzoff, professeur de psychologie à l’UW et codirecteur de l’Institute for Learning and Brain Sciences; et Sapna Cheryan, professeur de psychologie à l’UW. (Photos UH et UW)

Dans l’étude, l’informatique a été décrite comme du codage informatique, et l’ingénierie a été caractérisée comme la création et la conception de structures telles que des routes et des ponts, ou la création de nouveaux produits à l’aide de méthodes scientifiques.

Les professeurs ont également mené des études supplémentaires, plus petites. Dans cette recherche avec 172 enfants, les enfants ont eu le choix entre deux activités – après avoir été informés des préférences de genre vis-à-vis des activités. Lorsqu’on leur a dit que les garçons aimaient plus l’informatique que les filles, seulement 35 % des filles ont choisi cette activité. Lorsqu’on leur a dit que les garçons et les filles étaient également intéressés, 65 % des filles ont choisi l’activité informatique.

Les résultats, a dit Maître, parlent du sentiment d’appartenance d’une personne.

Dire aux filles que les autres de leur sexe ne s’intéressaient pas à l’informatique « a fait sentir aux filles qu’elles n’appartiendraient pas à leur place lorsqu’elles ont fait cette activité », a-t-elle déclaré. « Même à 8 et 9 ans, les filles sont sensibles à ce genre d’informations. »

Mais et si les filles s’intéressaient vraiment moins à l’informatique et à l’ingénierie ?

« Les stéréotypes créent une prophétie auto-réalisatrice. »

« Les stéréotypes créent une prophétie auto-réalisatrice », a déclaré Maître. Le fait que les filles s’intéressaient davantage à la tâche d’informatique lorsqu’il n’y avait pas de biais conforte l’affirmation. « Nous ne pourrons jamais changer la situation tant que nous ne pourrons pas traiter certains des effets de ces stéréotypes », a déclaré Master.

Le Maître a suggéré que les parents et les enseignants réfléchissent aux messages qu’ils envoient aux enfants. Cela inclut des déclarations explicites, ainsi que les activités dans lesquelles elles encouragent les filles à s’engager, telles que les cours, les camps d’été et les clubs parascolaires.

La recherche a révélé que les stéréotypes étaient vrais à travers la race, l’origine ethnique et le statut socio-économique. L’étude a été financée par la National Science Foundation (NSF), l’Institute of Education Sciences du département américain de l’Éducation et la Bezos Family Foundation.

Une étude réalisée en 2017 par le même groupe de chercheurs a démontré qu’en première année, les enfants adoptent déjà des stéréotypes concernant les capacités, estimant que les garçons sont meilleurs que les filles en robotique et en programmation. Dans le même temps, les enfants ont dit que les filles et les garçons étaient également bons ou que leur propre sexe était meilleur en mathématiques et dans d’autres sciences.

Master a une nouvelle subvention de la NSF pour examiner les élèves du secondaire qui s’inscrivent à des cours d’introduction à l’informatique et tester une intervention dans les écoles pour essayer de recruter plus de filles dans les classes.